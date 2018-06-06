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В Беларуси улучшат работу транспорта перед вторыми Европейскими играми

07.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Минтранс Беларуси пообещал улучшить работу транспорта ко вторым Европейским играм, которые пройдут в Минске в 2019 году, передает телеканал «МИР 24».

В этом году начнет работать вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту, завершится реконструкция автодороги МинскГродно, в столице появятся новые автобусы, троллейбусы и электробусы. На время вторых Европейских игр белорусские железнодорожники организуют дополнительные поезда.

«Это рабочие моменты. Будет обновляться транспорт. Не только город, но и «Белавиа» обновляется. Но еще масса вопросов, которые касаются инфраструктуры, чтобы не было бы каких-то недостатков в виде ям или других проблем, придорожная какая-то инфраструктура, не только площадки отдыха, но и обочины. Как выглядит с окна автомобиля, или автобуса, или поезда наша страна это очень важно», – рассказал министр транспорта и коммуникации Беларуси Анатолий Сивак.

Вторые Европейские игры состоятся с 21 по 30 июня 2019 года. На них приедут более 4 тыс. атлетов из 50 стран, чтобы побороться за 200 медалей в более чем 15 видах спорта. В пяти из них определятся чемпионы Европы.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В этом году начнет работать вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту, обновится авиапарк, а в городе появятся новые автобусы, троллейбусы и электробусы.
 
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