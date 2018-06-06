В Беларуси улучшат работу транспорта перед вторыми Европейскими играми

Минтранс Беларуси пообещал улучшить работу транспорта ко вторым Европейским играм, которые пройдут в Минске в 2019 году, передает телеканал «МИР 24».

В этом году начнет работать вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту, завершится реконструкция автодороги Минск – Гродно, в столице появятся новые автобусы, троллейбусы и электробусы. На время вторых Европейских игр белорусские железнодорожники организуют дополнительные поезда.

«Это рабочие моменты. Будет обновляться транспорт. Не только город, но и «Белавиа» обновляется. Но еще масса вопросов, которые касаются инфраструктуры, чтобы не было бы каких-то недостатков в виде ям или других проблем, придорожная какая-то инфраструктура, не только площадки отдыха, но и обочины. Как выглядит с окна автомобиля, или автобуса, или поезда наша страна это очень важно», – рассказал министр транспорта и коммуникации Беларуси Анатолий Сивак.

Вторые Европейские игры состоятся с 21 по 30 июня 2019 года. На них приедут более 4 тыс. атлетов из 50 стран, чтобы побороться за 200 медалей в более чем 15 видах спорта. В пяти из них определятся чемпионы Европы.