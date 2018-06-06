Очередные изменения в структуре Волковысского райисполкома





С 1 июня в Волковысском райисполкоме опять появилось управление образования и отдел культуры, а также сектор спорта и туризма.

Землеустроительная служба переименована в управление землеустройства Волковысского райисполкома.

Отдел экономики райисполкома преобразован в управление экономики, торговли и услуг райисполкома.

Отдел идеологической работы, по делам молодежи и культуре разделен на две единицы — отдел идеологической работы и по делам молодежи, которым будет руководить Дмитрий Юшин, и отдел культуры, во главе которого стал Игорь Соловей.

Заведующим сектором спорта и туризма Волковысского райисполкома назначен Иван Захаренко.

Отметим, что структурные подразделения Волковысского райисполкома были реорганизованы пять лет тому назад, 1 июля 2013 года, на основании Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168 «О некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных государственных организаций, а также численности их работников».

Тогда управление образования и отдел физической культуры, спорта и туризма было реорганизовано в форме слияния в отдел образования, спорта и туризма.

Также отдел культуры райисполкома был тогда переименован в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи.