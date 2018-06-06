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Самая старая в мире кошка дожила до 30 лет

07.06.2018 07:12 — Разное | UDF  
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Фото: thelondoneconomic.com
Рыжая кошка Щебенка (Rubble) из Великобритании, считающаяся самой старой из ныне живущих в мире, отметила тридцатилетие. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Хозяйка животного Мишель Фостер (Michele Foster) не расставалась с питомцем породы мейн-кун с тех пор, как ей подарили его котенком на двадцатилетие. Она объясняет долголетие любимицы тем, что сама не завела детей и потому уделяла Щебенке все внимание. Фостер добавила, что не хотела бы фиксировать рекорд официально, так как не желает, чтобы ее кошка стала знаменитой и волновалась из-за постоянных съемок.

«Она милая кошка, но к старости стала немного ворчливой и не очень любит внимание», — призналась хозяйка.

Щебенка отметила юбилей в местной ветеринарной клинике, где в честь кошки устроили вечеринку, а также подарили ей бесплатный осмотр у врача, вручили месячный запас лекарств и угостили любимым кормом. По словам ветеринаров, кошка вынуждена принимать таблетки для поддержания оптимального артериального давления, а в остальном совершенно здорова.

В данный момент Щебенке столько же лет, сколько было коту Скутеру, признанному самым старым в мире котом Книгой рекордов Гиннесса и скончавшемуся вскоре после этого. Также в сентябре 2017 года сообщалось о смерти 32-летнего кота по кличке Натмег, не признанного рекордсменом официально.

Самой старой кошкой из когда-либо живших является Крим Пафф. Она прожила 38 лет и умерла в августе 2005 года.

 
 
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Рыжая кошка Щебенка (Rubble) из Великобритании, считающаяся самой старой из ныне живущих в мире, отметила тридцатилетие.
 
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