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Умерла режиссерша Кира Муратова

07.06.2018 01:41 — Разное | UDF  
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Украинско-советская режиссерша Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил в Facebook продюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"...», — написал он.

Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, отмечает lenta.ru, среди которых выделяется «Астенический синдром», завоевавший Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию «Ника» за лучший игровой фильм.

В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.

Кира Муратова завершила карьеру в 2012 году.

 
 
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Украинско-советская режиссерша Кира Муратова умерла на 84-м году жизни.
 
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