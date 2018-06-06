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Умерла режиссерша Кира Муратова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
«Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"...», — написал он.
Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, отмечает
В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.
Кира Муратова завершила карьеру в 2012 году.
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Украинско-советская режиссерша Кира Муратова умерла на 84-м году жизни.
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