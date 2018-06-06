Бизнес в интернете: сколько уходит на открытие и когда ожидать прибыль

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Суть – в финансовом оздоровлении

– Проект абсолютно инновационный, – отмечает собеседник. – Мы сегодня формируем рынок таких инновационных, технологичных услуг, которые должны помочь пользователям, компаниям – речь идет о юридических лицах – произвести свое финансовое оздоровление.

Сегодня подавляющее большинство белорусских компаний сталкивается с проблемами существования дебиторской и кредиторской задолженности: когда должны им и должны они. Они не могут двигаться, развиваться, модернизироваться, открывать новые проекты и использовать новые возможности, а вынуждены заниматься распутыванием этих клубков финансовых проблем, судится за то, чтобы получить свои деньги.





Предприниматель Игорь Мацкевич.

— Проект dolgovnet.by предлагает решение такой проблемы. Мы предлагаем зарегистрироваться, внести информацию о своей кредиторской и дебиторской задолженности. После этого алгоритм, который является ноу-хау нашей компании, эту информацию обрабатывает, и предоставляет пользователям так называемую «цепочку долгов» – последовательность сведений о том, какая компания какой должна.

Идея финансового оздоровления компании таким способом нашла отклик как у частных партнеров, так и у государственных предприятий и структур, добавляет собеседник:

— Проект находит отклик, когда мы общаемся с представителями министерств, ведомств, концернов. Все понимают, что сегодня другого выхода никто предложить не может.

«Тормозом» в данном случае может выступить инертность на местах: руководителей, бухгалтеров, юристов, – которые привыкли работать по-старому.

В перспективе – блокчейн и смарт-контракты

На сегодня на портале зарегистрировались свыше 1000 пользователей.

– Онлайн-счетчик работает постоянно, и это количество зарегистрированных активных пользователей постоянно растет, – отмечает Игорь Мацкевич.

Самым сложным было зарегистрировать первых 100 пользователей. На это ушло полтора месяца – сервис совершенно новый, уникальный и требует понимания. Уже сейчас на сайте более 1000 активных пользователей, а общее количество компаний в базе данных превысило 3 500.

Биржа долгов уже стала самой большой площадкой для размещения объявлений о продаже дебиторской задолженности: почти 400 объявлений на общую сумму 24 млн рублей.

На площадке есть возможность сортировки, фильтрации, подробной информацией о должнике, проверки его правоспособности онлайн.

Сформировано уже более 100 «цепочек долгов». Это продукт работы системы, который предоставлен пользователям.





Фото freepik.com

На сегодня система не может произвести урегулирование проблемы полностью автоматически. Мы собираемся внедрить сюда технологию блокчейн – для того, чтобы пользователи могли, грубо говоря, нажатием одной клавиши, заключить между собой смарт-контракт и списать эти долги. Пока что эта работа входит в компетенцию бухгалтеров, которые должны составить акты сверок расчетов: соглашения, договоры – и оформить юридически этот процесс.

Важно

Уже завтра – 8 июня – Игорь Мацкевич выступит на конференции Belarussian Buxcoin Summit с темой «Практические аспекты внедрения и продвижения блокчейн-проектов в Беларуси на примере интернет сервиса dolgovnet.by».

Таким образом, dolgovnet.by предоставляет только информационную услугу. Она оказывается бесплатно: пользователь не платит за внесение информации, ее актуализацию и получение сведений об этих цепочках.

Платной является другая услуга – у нас на сайте есть раздел «Биржа», на котором пользователи могут разместить объявления о продаже своей дебиторской задолженности.

кредитора , который этот долг продает. Вот эта информация является платной. Если какой-то пользователь заинтересовался в покупке долга, он должен получить контактную информацию, который этот долг продает. Вот эта информация является платной.

О стоимости проекта

– В проект вложено почти 500 000 долларов, – делится финансовой информацией Игорь Мацкевич. – Основные вложения потребовались для создания веб-сервиса с базой данных. На «черновую» подготовку к старту проекта ушло 18 месяцев. А сегодня сформирована профессиональная команда, есть офис с отличными условиями для работы.

За два месяца о проекте вышло более 150 публикаций в печатных и электронных СМИ, выступлений по телевидению и радио, презентаций, семинаров.

И это не конечные вложения. За 4 месяца работы ресурса мы получили первые результаты и увидели еще больший потенциал его развитии.

Сейчас активно формируется цивилизованный рынок рефинансирования долгов, и мы намерены занять пустующую нишу информационного и аналитического обеспечения этого рынка. Мы видим интерес к возможностям нашего ресурса сразу нескольких крупных банков. В перспективе к ним присоединятся специализированные финансовые организации. Поэтому постоянно дорабатываем наши сервисы, вводим дополнительный функционал.

– Проект не благотворительный, – добавляет собеседник. – Мы рассчитываем на возврат инвестиций в срок до 1,5 лет. Основной инструмент монетизации – предоставление информации о продавцах дебиторской задолженности, информационные и аналитические услуги для банков и финансовых организаций и других участников рынка долгов. Рекламная поддержка юридических, бухгалтерских и консалтинговых компаний.

Рынки зарубежья тоже интересны

– Рынки других стран очень интересны, потому что и в России, к примеру, существует проблема долговых обязательств. Мы избрали такую стратегию, что сейчас осуществляем упаковку нашего продукта для продажи лицензии в страны СНГ, потому что на каждом рынке есть свои особенности: в первую очередь, юридические, во-вторых, на каждом рынке есть свои ценности.

Когда получится реализовать проект dolgovnet.by в Беларуси, появится возможность создания межгосударственно платежной системы. В ее рамках можно будет раскручивать цепочки межгосударственных расчетов.