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Дачи с баньками под Минском: как выглядят и почем продают

07.06.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В этом году дачи снова стали набирать свою популярность. Эксперты отмечали, что спрос начал расти еще в январе, особенно на дачи с банями. Впрочем, и теперь, когда лето только набирает обороты, актуальность такой покупки не снижается. REALTY.TUT.BY выбрал из риэлтерских баз самые ходовые варианты: под Минском и с банями.

В Брумовщине

В 25-ти километрах от Минска в брестском направлении продают дачу: дом площадью 96 квадратных метров, участок — 6,7 соток. Водопровод центральный (вода сезонная, заведена в дом), канализация местная, отопление паровое на твердом топливе. На участке есть хозпостройки и — баня.


Фото: realt.by


Цена — 18 тысяч долларов в эквиваленте.

В Беларучах

Дачу с баней в Беларучах (15 км от МКАД, мядельское направление) продают за 18,5 тысячи долларов. Площадь деревянного дома не указана, участок — 6,5 соток. Кроме бани на участке есть хозпостройки, беседка и пруд. Вода сезонная, канализация местная.


Фото:realt.by


СТ «Энергостроитель-Подсады»

В 20 км от МКАД в раковском направлении предлагают дачу с баней за 21 тысячу долларов. Дом площадью 60 квадратных метров, участок — 8 соток.


Фото: kufar.by


СТ «Узборье»

В 16-ти километрах от Минска в логойском направлении предлагают дачку с баней за 25 тысяч долларов. Площадь дома — 126 квадратных метров, участка — 6 соток. Дом — сруб, обшит вагонкой. Вода заведена в дом, отопление на газу. На участке есть хозпостройки.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

СТ «Машиностроитель»

В 10 километрах от МКАД в Ратомке предлагают дачу с баней уже за 31 тысячу долларов в эквиваленте. Дом площадью 45 квадратных метров, из бруса, обшит сайдингом. Участок — 5 соток. Коммуникации в доме. Отопление печное.


Фото: realt.by


СТ «Наука плюс»

В 40 километрах от МКАД в слуцком направлении (д. Тристенец) дача с баней выставлена за 19,9 тысячи долларов. Дом деревянный, площадью 80 квадратных метров. Участок — 8 соток. Вода сезонная, отопление печное, санузел на улице.


Фото:realt.by


СТ «Щеки-лесное»

Под Радошковичами, в 40 километрах от МКАД продают дачу с баней за 35,5 тысячи долларов. Дом — деревянный, площадью 60 квадратных метров, участок — 10 соток. На участке есть еще теплица, беседка, хозпостройки. Коммуникации введены в дом, отопление печное.


Фото:realt.by


СТ «Штрих»

Возле агрогородка Петришки предлагают дачу с баней за 35,9 тысяч долларов. Дом деревянный, обложен кирпичом. Площадь дома — 70 квадратных метров. Участок — 7 соток. Вода — сезонная, заведена в дом. На участке есть гараж и хозяйственные постройки.


Фото: realt.by



СТ «Вилия»

В 17 км от МКАД, возле Заславля есть дача с банькой на дровах. Дом трехуровневый, деревянный, с коммуникациями и электрическим отоплением. Участок — 15 соток. Цена — 39,9 тысячи долларов.


Фото: realt.by


СТ «Ромашка-87»

В 17 км от МКАД, рядом с деревней Ваньковщина (пуховичское направление). Дом кирпичный, трехуровневый, площадью 150 квадратных метров. Участок — 10 соток. «В доме — баня, горячая и холодная вода, туалет, душ, полностью оборудованная кухня, гараж с ямой, большое подсобное помещение для инвентаря и складирования, подвал для хранения продуктов. К жилой части пристроена терраса в 50 квадратных метров, наполовину крытая и остекленная. На участке есть беседка с камином, барбекю и местом для готовки в казане», — говорится в объявлении. Продают все за 49,9 тысяч долларов.


Фото: realt.by




СТ «Заценьский родник»

Всего в 1,5 км от Минска предлагают дачу с финской сауной в цокольном этаже дома. Дом трехуровневый, со всеми коммуникациями. Площадь — 150 квадратных метров, участка — 7 соток. «Дом находится под охраной МВД. Вода — скважина, доступ к сезонной воде. Газ на участке. Отопление печное, электрокотел», — говорится в объявлении. Дачу продают за 82,5 тысячи долларов.


Фото: kufar.by



СТ «Машиностроитель»

В 10 км от МКАД в раковском направлении продается дачный домик с баней за 160 тысяч долларов. Дом кирпичный, 1993 года постройки. На первом этаже расположены гостиная с камином, кухня, спальня, санузел с умывальником, унитазом и стиральной машиной, баня с электрической печью в сауне и помещением для отдыха с душем. Участок — 5 соток.


Фото: kufar.by


 
Теги: Минск
 
 
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