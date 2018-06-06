В отделении милиции журналистку заставили раздеться до нижнего белья



Екатерина Андреева

Журналистка «Белсата», которую сегодняво время стрима, больше часа провела в Боровлянском отделении милиции.Девушку задержали около 16:10 рядом с так называемым комплексом «Бульбаш-холл» в Куропатах, где вчера открылся ресторан «Поедем, поедим». В тот момент, когда журналистка вела стрим, к ней подошел сотрудник правоохранительных органов в штатском (он не представился) и потащил её в милицейскую машину. При этом неизвестный заявил корреспонденте «Белсата», что её деятельность на территории Беларуси якобы незаконна.Екатерину Андрееву привезли в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома, где она провела больше часа. На журналистку составили протокол по ст. 22.9 КоАП.рассказывает Екатерина Андреева.Журналистка подчеркнула, что считает сегодняшнее задержаниеНачиная с 2017 года на Екатерину Андрееву было составлено уже 8 протоколов за её профессиональную деятельность.