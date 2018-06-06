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Предприятия лезут в карманы граждан, чтобы оплатить кредиты

07.06.2018 07:36 — Разное | UDF  
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«Здравушка-милк» и «Бабушкина крынка» получат деньги из бюджета на покрытие своих кредитов.

Подобную помощь от государства получат еще 5 предприятий, среди которых такие гиганты, как «Гомсельмаш» и Белорусский металлургический завод. Почему налоги граждан направляются на поддержание предприятий? И какие это даст результаты?

 
 
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"Здравушка-милк" и "Бабушкина крынка" получат деньги из бюджета на покрытие своих кредитов.
 
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