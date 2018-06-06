|
Предприятия лезут в карманы граждан, чтобы оплатить кредиты
«Здравушка-милк» и «Бабушкина крынка» получат деньги из бюджета на покрытие своих кредитов.
Подобную помощь от государства получат еще 5 предприятий, среди которых такие гиганты, как «Гомсельмаш» и Белорусский металлургический завод. Почему налоги граждан направляются на поддержание предприятий? И какие это даст результаты?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Здравушка-милк" и "Бабушкина крынка" получат деньги из бюджета на покрытие своих кредитов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)