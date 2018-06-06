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Чиновник-"правая рука" Лукашенко оказался коррупционером и "бандитом"
Продолжение коррупционного дела на высшем уровне. Помощнику Александра Лукашенко, инспектору по Гродненской области Сергею Ровнейко
Власти обещают, что будет продолжение и новые
Китайские военные научат белорусов бороться с коррупцией – с такими заголовками СМИ подали сегодняшний пресс-релиз Министерства обороны. С сегодняшнего дня до пятницы в Минске делегация из Центрального военного округа Китая будет обмениваться с белорусскими коллегами опытом в области закона и порядка в вооруженных силах. Правда, белорусы сперва вспоминают фото и видео, как китайские военные расстреливают осужденных за коррупцию, иногда массово.
В Беларуси священную борьбу с коррупцией объявил 24 года назад кандидат в президенты Александр Лукашенко. Возглавил страну, но не победил злоупотребление властью.
«Коррупция стала системной, многоэпизодной, групповой. Скорее всего, сформировались целые кланы по системам и учреждениям, где они работали или еще работают», – говорит журналист «Белгазеты» Виктор Федорович.
Самое известное дело последнего времени – задержание помощника Лукашенко Сергея Ровнейко. Взяли с поличным, якобы со взяткой в $ 200 тыс. в руках.
Лукашенко говорит, что подозрения в коррупционности Ровнейко у него были более полутора лет. Якобы были и сообщения от бизнесменов.
«В Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит», – прокомментировал дело Александр Лукашенко.
Была и подозрительная налоговая декларация.
Это не помешало Лукашенко назначить высокопоставленного коррупционера своим представителем.
Три года назад государственное телевидение называло чиновника «правой рукой президента в Гродненской области».
Сейчас «правая рука» Лукашенко сидит под арестом. Сергею Ровнейко грозит 15 лет тюрьмы.
«Радоваться этому делу ни КГБ, ни другим органам не следует, так как если коррупция до такого уровня дошла, то стоит остановиться и задуматься: что происходит? Почему не срабатывают все антикоррупционные мероприятия?» – продолжает Виктор Федорович.
После задержания Ровнейко Лукашенко обещает новые громкие дела против коррупционеров на основании их налоговых деклараций. Они якобы уже сидят в следственном изоляторе. Сегодня же это пообещал и генпрокурор Александр Конюк. Известно о возобновлении уголовного дела против бывшего директора Ивацевичской колонии №5 – взятка в 207 тыс. евро за поставки мебели. А также о обвинении против гендиректора ОАО «Могилевдрев». Там масштаб меньше, взятки директор якобы получал деньгами и оплатой застолий.
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Продолжение коррупционного дела на высшем уровне.
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