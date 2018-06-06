Беларусь и Венгрия сыграли вничью в товарищеском футбольном матче

Товарищеский матч состоялся в среду в Бресте. Он завершился со счетом 1:1. Открыл счет на 26-й минуте игрок минского «Динамо» Антон Сарока, который отличился после розыгрыша углового. Всего через три минуты гости отыгрались: Роланд Варга после подачи со штрафного головой вогнал мяч в сетку.

- Игра, в общем-то, получилась. То, о чем разговаривали с ребятами, постарались выполнить, за что их благодарю. Хочу поблагодарить болельщиков, за хорошую поддержку и антураж. Играли против достаточно крепкой европейской сборной. Во втором тайме сумели оказать давление, прижать соперника, единственное, что не удалось забить. А так выглядели очень неплохо, - прокомментировал итог встречи главный тренер сборной Игорь КРИУШЕНКО.

Сборная Беларуси ранее не смогла пройти квалификацию к финальной стадии чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России.

Беларусь - Венгрия - 1:1

Беларусь: Горбунов, Шитов, Сиваков, Поляков, М.Володько, Маевский, Кисляк (Карницкий, 62), Драгун, Савицкий (Ковалев, 71), Стасевич (Скавыш, 82), Сарока (Лаптев, 71).

Венгрия: Гулачи, Сабо, Винисиус, Кадар, Элек (Паткаи, 70), Джуджак (Шаллаи, 65), Надь (Вадоц, 46), Салаи (Беде, 65), Ловренчич, Кляйнхайслер (Й.Варга, 78), Р.Варга.

Голами отметились:

1:0 - Сарока, 26;

1:1 - Р. Варга, 29.