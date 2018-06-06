ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Венгрия сыграли вничью в товарищеском футбольном матче

07.06.2018 07:23 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Венгрия сыграли вничью в товарищеском футбольном матче
Белорусская федерация футбола

Товарищеский матч состоялся в среду в Бресте. Он завершился со счетом 1:1. Открыл счет на 26-й минуте игрок минского «Динамо» Антон Сарока, который отличился после розыгрыша углового. Всего через три минуты гости отыгрались: Роланд Варга после подачи со штрафного головой вогнал мяч в сетку. 

Беларусь и Венгрия сыграли вничью в товарищеском футбольном матче Тренера Олега Дулуба уволили из БАТЭ

- Игра, в общем-то, получилась. То, о чем разговаривали с ребятами, постарались выполнить, за что их благодарю. Хочу поблагодарить болельщиков, за хорошую поддержку и антураж. Играли против достаточно крепкой европейской сборной. Во втором тайме сумели оказать давление, прижать соперника, единственное, что не удалось забить. А так выглядели очень неплохо, - прокомментировал итог встречи главный тренер сборной Игорь КРИУШЕНКО

Сборная Беларуси ранее не смогла пройти квалификацию к финальной стадии чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России.

Беларусь - Венгрия - 1:1

Беларусь: Горбунов, Шитов, Сиваков, Поляков, М.Володько, Маевский, Кисляк (Карницкий, 62), Драгун, Савицкий (Ковалев, 71), Стасевич (Скавыш, 82), Сарока (Лаптев, 71).

Венгрия: Гулачи, Сабо, Винисиус, Кадар, Элек (Паткаи, 70), Джуджак (Шаллаи, 65), Надь (Вадоц, 46), Салаи (Беде, 65), Ловренчич, Кляйнхайслер (Й.Варга, 78), Р.Варга.

Голами отметились: 

1:0 - Сарока, 26; 

1:1 - Р. Варга, 29. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дебютный домашний поединок в этом году провела белорусская сборная.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика