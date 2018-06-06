Обзор керамического Mi Mix 2S: что может один из самых мощных смартфонов Xiaomi

В марте компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi Mix 2S. Аппарат выполнен в керамическом корпусе, оснащается сдвоенной основной камерой с искусственным интеллектом и очень мощным «железом». Мы протестировали гаджет и готовы рассказать, получится ли у него конкурировать с флагманскими аппаратами других производителей.





Дизайн как у предшественника

Если не брать в расчет сдвоенную основную камеру на задней стороне аппарата, Mi Mix 2S выглядит и ощущается в руке в точности, как его предшественник — Mi Mix 2 (читайте полный обзор ).

Новинка выполнена в керамическом корпусе и быстро покрывается пылью и следами от отпечатков пальцев. Из-за керамики смартфон получился довольно скользким, так что его лучше сразу поместить в защитный чехол. Чехол поставляется в комплекте с аппаратом и наощупь напоминает прорезиненный пластик.





В коробку к смартфону положили и 3,5-мм переходник для подключения наушников, но на самой гарнитуре традиционно решили сэкономить. В стандартных наушниках EarPods от компании Apple Mi Mix 2S звучит хорошо — громкости с запасом хватает для прослушивания музыки в вагоне метро, есть четкое разделение по низким, средним и высоким частотам.





Мультимедийный спикер в Xiaomi Mi Mix 2S один, но ему подыгрывает разговорный динамик. Таким образом создается эффект стереозвучания. Для просмотра видео в YouTube этого вполне хватит.

Сдвоенная основная камера на задней стороне устройства по форме похожа на камеру в iPhone X, под ней располагается датчик отпечатков пальцев. Mi Mix 2S также можно разблокировать через сканер лица.





При достаточном количестве света функция срабатывает не намного медленнее, чем дактилоскопический сенсор, в темноте скорость распознавания лица снижается сильнее. Впрочем, назвать это фатальной проблемой нельзя — при желании разблокировкой лицом вполне можно пользоваться.

Как и в прошлогодней модели, фронтальная камера в новом Mi Mix 2S находится в нижнем правом углу корпуса. После первого включения смартфон предупреждает, что для создания более качественных селфи-снимков его лучше перевернуть вверх ногами.





К плюсам Mi Mix 2S в сравнении с оригинальным Mi Mix 2 относится возможность беспроводной подзарядки (стандарт Qi), а вот технологией защиты от воды и пыли аппарат так и не оснастили.

Еще одна особенность смартфона — одновременная установка двух nanoSIM-карт. Расширить постоянную память картами microSD не получится.

Хороший, но тусклый экран

Главным недостатком экрана оригинального Mi Mix 2 был недостаточный уровень яркости. К сожалению, в новинке изменений не произошло.





В помещении комфортно работать со смартфоном получается минимум на 80% яркости, на максимальном значении в 100% под солнцем разобрать что-либо на экране получается с трудом.

Впрочем, это единственный существенный минус дисплея — в остальном его остается только хвалить. 5,99-дюймовая панель выполнена по технологии IPS, что обеспечивает натуральные насыщенные цвета. По умолчанию дисплей настроен на отображение более теплых оттенков, но при желании это получится исправить в настройках.





Разрешение экрана — 2160 на 1080 пикселей (403 ppi). Этого хватает, чтобы не замечать отдельные пиксели даже при ближайшем рассмотрении. К тому же, аппарат решили не оснащать вырезом в верхней части экрана — для кого-то это может оказаться важным.

Максимально возможная производительность

Смартфоны линейки Mi Mix всегда отличались очень мощным «железом», и Mi Mix 2S не стал исключением. Устройство базируется на процессоре Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти (в продаже появится вариант и с 8 ГБ оперативки). Ниже — полные спецификации гаджета:

Экран 5,99 дюймов, 2160×1080 пикселей, IPS Процессор Snapdragon 845, до 2,8 ГГц Память, ГБ 6/128 ГБ, microSD нет Фронтальная камера 5 Мп, f/2.0 Основная камера 12 и 12 Мп, f/1.8 и f./2.4 Аккумулятор 3400 мАч Габариты и вес 150,9×74,9×8,1 мм, 191 грамм

На практике это означает, что недостатка по мощности пользователи Mi Mix 2S не будут испытывать минимум еще пару лет. Разумеется, зависаний или подлагиваний в интерфейсе нет.

В сравнении с другими топовыми смартфонами (например, моделями Huawei на процессоре Kirin 970 или Samsung с Exynos 9810) плавность пролистывания новостной ленты в Twitter или фотографий в Instagram даже немного выше. Это подтверждает результат в синтетическом тесте производительности AnTuTu, в котором Mi Mis 2S набрал 265 тысяч баллов.





В «тяжелых» играх проблем также нет. Например, в WOT Blitz с максимальными настройками графики fps составляет 55−60 кадров в секунду, в PUBG MOBILE — около 40 кадров.

Не больше дня без подзарядки

Емкость встроенного аккумулятора Xiaomi Mi Mix 2S составляет 3400 мАч. В своем обзоре журналист англоязычного ресурса Android Authority заявил, что гаджет выдает около пяти часов активного экрана. Это означает, что выйдя утром из дома с зарядом в 100%, вы можете не думать о подзарядке до позднего вечера (если не увлекаться играми).





Это подтверждает и синтетический тест AnTuTu Tester, в котором Mi Mix 2S набрал чуть более 7000 баллов — средний, но достаточный результат. Из плюсов также остановимся на технологии быстрой зарядки. Она позволяет полностью восполнить заряд аккумулятора за полтора часа.

Камера не хуже, чем в iPhone X?

Основная камера смартфона сдвоенная, разрешением каждого модуля (первый — Sony IMX363, f/1.8, дополнительный — Samsung S5K3M3, f/2.4) в 12 Мп. Авторитетный ресурс сравнения снимков со смартфонов DxOmark присудил Xiaomi Mi Mix 2S в части фотовозможностей 101 балл. Такой же результат и у флагманского аппарата компании Apple — iPhone X.

Второй модуль в Xiaomi Mi Mix 2S нужен для создания фотографий с 2-кратным зумом и размытием заднего фона. Вот пример портретной фотографии, сделанной с таким эффектом. На наш взгляд, размытие могло бы быть не таким агрессивным.





Еще одна «фишка» Mi Mix 2S — режим съемки с использованием искусственного интеллекта. В отличие от младших аппаратов производителя (например, Redmi Note 5, смотрите наш обзор ) он вызывается отдельной виртуальной клавишей, а не спрятан в настройках.

Ниже — примеры фотографий, сделанных Xiaomi Mi Mix 2S в разных условиях съемки с ИИ без него. В паре всегда первой следует фотография, сделанная с применением интеллекта.









































Как и в большинстве других смартфонов, где ИИ нужен для улучшения качества фотографий (например, Huawei P20 или Honor 10), адаптированные снимки отличаются более насыщенной, контрастной цветопередачей.

Впрочем, назвать их недостаточно качественными не выходит — детализации хватает, динамический диапазон довольно широк, шумов на ночных кадрах практически нет.

Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Среди программных улучшений есть настройка полноты лица и размера глаз, а также гладкости кожи. Независимо от того, сделана фотография с использованием этих улучшений или без них, кадрам слегка не хватает резкости из-за не самого высокого разрешения.

Вот как Mi Mix 2S снимает на переднюю камеру с использованием «улучшалок» и без них:









Резюме

К плюсам Xiaomi Mi Mix 2S относится очень производительная «начинка», красивый керамический корпус, а также основная камера, которая может посоревноваться с конкурирующими гаджетами других ААА-брендов.

Из небольших минусов выделяется лишь недостаточно яркий дисплей и относительно невысокое время автономной работы — впрочем, одного дня от полного заряда хватит большинству пользователей. К тому же, аппарат теперь поддерживает беспроводную зарядку.





Не лишней была бы технология защиты от воды и пыли, но с учетом цены в 1399 рублей с натяжкой это смартфону можно простить. В более дорогом Huawei P20 (1499 рублей) полноценной водонепроницаемости также не предусмотрено, заявлена лишь защита от брызг.

Основным конкурентом Mi Mix 2S, на наш взгляд, является именно Huawei P20. Его официальная цена лишь слегка превышает стоимость флагманского аппарата Xiaomi, а в интернет-магазинах немного ниже.

Основным преимуществом P20 выступает чуть более продвинутая основная камера, но в части производительности он (пускай и не критично) проигрывает Mi Mix 2S. Альтернативным вариантом выступает и недавно анонсированный OnePlus 6, который продается по схожей цене и предлагает схожий уровень мощности.

Купить новинку можно в Mi.by , авторизованных магазинах Xiaomi в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.