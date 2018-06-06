На этой неделе — правда, 20 лет назад — мир увидел первую серию культового сериала «Секс в большом городе». И мы приобрели четырех телеподруг, вместе с которыми выбирали безумные наряды, покоряли Манхэттен, отстаивали свои права, смеялись над собой… И, конечно, «переживали за их отношения больше, чем за свои».



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Предлагаем пересмотреть пару-тройку любимых серий (или сезонов!), вспомнить интересные факты из жизни главных героев сериала, а заодно узнать, как они выглядят сегодня.

«Кэрри» простила мужу измену и растит детей, рожденных суррогатной мамой

Сложно себе представить, но Сара Джессика Паркер не хотела сниматься в «Сексе»!





«Если бы зрители узнали мое настоящее отношение ко всем этим сексуальным проделкам, которыми занимается Кэрри Брэдшоу, то они бы справедливо подумали, что я никак не подхожу на эту роль», — шутила актриса.

Однако сценарист и продюсер Даррен Стар вместе с мужем Сары, актером Мэтью Бродериком, ее уговорили. И это решение принесло ей четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и баснословные деньги. Известно, что только в первых четырех сезонах каждая из актрис получала по 160 тысяч долларов за съемки в одной серии, а потом гонорары поползли вверх.





На вопрос «есть ли жизнь после „Секса в большом городе“ для Сары Джессики Паркер?» сложно дать однозначный ответ. С одной стороны, для большинства зрителей она навсегда останется Кэрри. С другой — Сара реализовала себя как продюсер, выпустила (и весьма успешно) свою коллекцию обуви и одежды, а также снялась еще в десятке популярных фильмов, среди которых «Любовь и прочие неприятности», «Супруги Морган в бегах», «Я не знаю, как она делает это» и «Римские свидания». Одна из последних обсуждаемых работ актрисы — сериал «Развод», в котором она не только сыграла главную героиню, переживающую кризис во всех сферах своей жизни, но и стала исполнительным продюсером.



Сара Джессика Паркер сейчас. Актрисе 53 года

Кстати, сама Сара Джессика Паркер была на грани развода в 2009 году. С Мэттью Бродериком они прожили более 10 лет, когда стало известно, что он изменил ей с 25-летней официанткой. Хуже всего, что актриса узнала об этом даже не от мужа, а из желтой хроники и снимков, которые сделали папарацци.





Саре удалось простить измену (видимо, бесконечное терпение по отношению к любимому мужчине роднит их с героиней сериала). Одна из причин, по которым актриса решила сохранить семью — трое детей. В отличие от Кэрри, актриса очень хотела стать мамой. Она родила сына Джеймса, а после обратилась за помощью к суррогатной матери, которая выносила и родила для пары девочек-близняшек.





Из-за «Саманты» мы не увидим продолжение «Секса в большом городе»

Личная жизнь исполнительницы роли сексуальной, свободолюбивой и раскрепощенной Саманты сложилась не так, как ей хотелось бы.





Три брака закончились разводами, детей в них не появилось… Ким винит в этом и съемки в сериале. Дело в том, что она вышла замуж в третий раз, когда ей исполнилось 40, и они с мужем планировали искусственное оплодотворение. Но многолетние съемки, которые иногда продолжались круглосуточно, заставили ее отложить планы на необозримое «потом».





«Я так и не поняла, когда смогу найти время для этой процедуры, и успокоилась», — вспоминала Ким. И добавляла: несмотря на то, что у нее нет биологических детей, она может назвать себя матерью. У актрисы много учеников и племянников, с которыми она поддерживает близкие отношения.

В очень свойственной для Саманты манере актриса отметила, что никогда не меняла подгузники, и это ее вполне устраивает.

Карьера 61-летней Ким все еще успешна: на днях стало известно, что Ким начала съемки в новом проекте режиссера хорроров Кевина Уильямсона. Каждый эпизод будет новой вариацией известных всем сказок — например, «Красной шапочки», «Гензель и Гретель». Сняты они будут в духе фильмов ужасов.



Ким Кэтролл 61 год

А вот в продолжении «Секса в большом городе» актриса сняться отказалась, причем в категоричных формулировках. Больше того: она публично рассорилась с Сарой Джессикой Паркер, заявив, что они ни дня не были подругами, а позже обвинив в лицемерии, когда Сара выразила ей свои соболезнования в связи с внезапной смертью брата.

Коллеги актрис утверждают, что их конфликт начался еще во время съемок сериала, когда гонорар Паркер (как центрального персонажа и сопродюсера) стал значительно превышать заработки других актрис.





Что ж, постараемся не ассоциировать личные отношения Ким и Сары с их экранными персонажами, когда будем в очередной раз пересматривать сериал.

«Шарлотта» больше не пьет, помогает детям и животным

В карьере Кристин Дэвис после Шарлотты — самой консервативной, «домашней» и образцово-показательной из четверки подруг — ничего интересного не произошло.





Пара ролей в театре и фильмах, которые не выстрелили, озвучка детского сериала… И, собственно, все.





В личной жизни Шарлоттиного хэппи-энда у Кристин не вышло: несмотря на громкие романы — среди возлюбленных Кристин были, к примеру, Алек Болдуин, Дэвид Духовны и сам Крис Нот (тот самый «Мужчина Мечты» Кэрри Брэдшоу) — она так и не создала семью. Зато Кристин подарила дом двум детям! Сначала она удочерила маленькую афроамериканку Джемму… (Очень похоже на Шарлотту!)

«Я регулярно говорю ей о том, как милы ее кудряшки, а темная кожа так красива. Ты красивая, ты сильная, ты настоящая богиня — вот что я ей говорю», — делилась в интервью Кристин.



Так сейчас выглядит наша «Шарлотта». Ей тоже 53 года

А в мае этого года стало известно, что Кристин приняла в свою семью второго ребенка — мальчика.

В интервью актриса не раз говорила, что мечтает подарить дочери счастливое детство и воспитать ее женщиной, которая уверена в себе. Ведь у самой Кристин так не вышло. Чтобы побороть стеснение и комплексы, она в свое время настолько пристрастилась к алкоголю, что ей пришлось лечиться.

Точка в ее истории с алкоголем поставлена давно, но Кристин и сегодня не рискует выпивать даже бокал вина на встрече с друзьями.





Помимо детей, смысл жизни Кристин придает помощь животным. Актриса активная защитница дикой природы и однажды сама спасла слоненка в Африке — сейчас он живет в приюте при реабилитационном центре дикой природы.

«Миранда» влюбилась в женщину и хочет стать губернатором Нью-Йорка

Сильная и, пожалуй, самая умная из подруг — Миранда — в реальной жизни оказалась и самой яркой актрисой. У Синтии Никсон две престижные театральные премии «Тони», премия «Эмми» за работу в сериале «Закон и порядок» и даже «Грэмми» — за озвучивание аудиоверссии книги «Неудобная правда».





Словом, и после завершения сериала Синтия осталась востребована и на подмостках, и на экране.





Как и ее сериальная героиня, Синтия проявила себя, как сильная духом женщина. Она пережила онкологию молочной железы и вышла из борьбы с раком победительницей.

«Единственное, чего нужно бояться, так это того, что если ты не пойдешь и не сделаешь маммограмму — потому, что часть тебя не хочет знать результат — внутри может оказаться зараза, которая погубит тебя. Эта игра окажется для тебя с плохим концом», — с такими словами Синтия обратилась к женщинам после перенесенной операции.



Возлюбленная Синтии Кристин поддерживала ее во время болезни

Синтия не побоялась открыто рассказать и о своей ориентации:

«Я всю жизнь была с мужчинами и никогда не влюблялась в женщин. Когда это произошло, странным это не показалось. Я всего лишь женщина, которая любит другую женщину», — рассказала актриса изданию The Telegraph.

В 2012 года Синтия и ее подруга Кристин Маринони поженились. Пара воспитывает совместного ребенка, которого выносила Кристин. Сама же Синтия успела родить двоих детей — сына и дочь — еще в отношениях с мужчиной, учителем Дэнни Мозесом.



Синтии сейчас 52 года

Синтия всегда была социально активной женщиной: ее волновали проблемы гендерного неравенства, образования и прав ЛГБТ-сообщества. А недавно она и вовсе заявила, что собирается баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка, потому что политика нынешнего ее не устраивает. Думаем, у нее все получится — Миранда (а для нас она всегда Миранда) с этим бы справилась.

А как же… «Мужчина Ее Мечты»? Женился на официантке

«Секс в большом городе» провозгласил право женщин на полигамию и отношения без обязательств. Поэтому мужчин в сериале было очень много. Но «Мистер Биг», или «Мужчина Мечты», у которого появилось имя только в конце сериала, был с нами с первой до последней серии. Кэрри подступалась к нему и так и сяк все шесть сезонов, а дело дошло до свадьбы (и то не с первой попытки!) только в полнометражном фильме.





В интервью Крис Нот не раз признавался, что в реальной жизни он бы без памяти влюбился в такую девушку, как Кэрри — остроумную, смешную и непосредственную. Также Крис отмечал, что не считает своего героя «плохишом» — он-то, мол, всего один раз за время сериала успел жениться на другой, а Керри сколько мужчин поменяла, пока его дожидалась?

В реальной жизни Крис выбрал женщину, которая (по крайней мере внешне) ничем не напоминает ту самую Кэрри. Спустя 8 лет отношений, он женился на официантке Таре Уилсон, которая работала в его же заведении.





Теперь она позиционирует себя как актриса. Пара, разумеется, попала сразу во все подборки про «звездные мезальянсы», но уже много лет живет вместе и растит сына.



Жена «Мистера Бига»

Также супруги пытались вместе вести бизнес — не вышло. Ни клубы, ни рестораны, которые открывал Крис Нот, не выстрелили.



Красавчику Крису Ноту 63 года

Зато актерский талант никуда не делся: полюбоваться на по-прежнему харизматичного «Мужчину Мечты» можно и в драме «Хорошая жена», и в сериале «Исчезнувшие», где 63-летний Нот играет главную роль.