"Похороны счастливой жизни". По историям из конкурса "Мой бюджет" поставили спектакль

Минская студия-студия драматического искусства под руководством Олега Коца покажет спектакль «Бюджет» — в его основе истории о доходах и тратах, которые наши читатели присылали для конкурса «Мой бюджет « . Премьера постановки состоится 9 и 10 июня.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Инсценировка по информационным материалам интернет-ресурса TUT.BY», — так звучит описание спектакля «Бюджет». Режиссер спектакля Роман Дервоед рассказывает, что истории для постановки он выбирал, исходя из их «непохожести». Среди тех рассказов, которые перекликались между собой, он отдал предпочтение тому, который «ярче прозвучит на сцене». Всего зрители увидят восемь новелл, у каждой из них есть свое название — от философского «Куда уходят деньги» до парадоксального «Похороны счастливой жизни».

— Спектакль дает понимание того, в каких мелочах мы тратим свое время, желание и мечты. Он больше о том, что сегодня белорусы не умеют ни зарабатывать, ни тратить — нет понимания «чувства денег». Из-за этого люди думают, что счастье в финансах, а спектакль призывает к тому, что счастье в нас самих.

Режиссер объясняет, что «опубликованные истории служили только каркасом для новеллы, поэтому, если на спектакль попадут авторы историй, им нужно подготовиться к тому, что в сюжетах постановок есть много художественного вымысла».

— Мы учли документальность, но добавили художественно-образные решения. Дальше я смотрел, как автор мог мыслить, думать, рассуждать. История, которая закладывалась, может совершенно не соответствовать тому, как действительно живет герой. Я просто использовал шаблоны, накладывал разные истории на человеческие жизни.

Спектакль состоится в 18.00, в офисе студии по адресу ул. Немига, 30 офис 401. Вход свободный. Зал ориентировочно вмещает 40 человек.

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