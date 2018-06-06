​Министры обороны НАТО обсудят усиление боеготовности альянса в Европе

Расширение НАТО в Европе. Больше кораблей, самолётов и батальонов появится на территории Евросоюза.

С такой инициативой, как ожидается, выступит сегодня глава Пентагона на встрече министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. О конкретных цифрах речь пока не идёт. Известно, что численность каждого батальона НАТО варьируется от 600 до 1000 военных. Напомним, США наращивают военный потенциал в регионе уже несколько лет. В частности, развернута боевая группа в Польше, которую возглавляют представители Соединённых Штатов.