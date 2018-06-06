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​Министры обороны НАТО обсудят усиление боеготовности альянса в Европе

07.06.2018 08:31 — Разное | ОНТ  
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Расширение НАТО в Европе. Больше кораблей, самолётов и батальонов появится на территории Евросоюза.

С такой инициативой, как ожидается, выступит сегодня глава Пентагона на встрече министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. О конкретных цифрах речь пока не идёт. Известно, что численность каждого батальона НАТО варьируется от 600 до 1000 военных. Напомним, США наращивают военный потенциал в регионе уже несколько лет. В частности, развернута боевая группа в Польше, которую возглавляют представители Соединённых Штатов.

 
 
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О конкретных цифрах речь пока не идёт. Известно, что численность каждого батальона НАТО варьируется от 600 до 1000 военных.
 
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