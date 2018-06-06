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Ушла из жизни режиссёр Кира Муратова
В Одессе на 84-м году жизни скончалась известный советский и украинский режиссёр Кира Муратова.
Её фильмография включает в себя два десятка работ, некоторые из которых удостоились международных премий. В фильмах Муратовой снимались, среди прочих, Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Нина Русланова.
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В Одессе на 84-м году жизни скончалась известный советский и украинский режиссёр Кира Муратова.
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