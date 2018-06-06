|
Евросоюз с июля вводит пошлины на товары из США
Активно отстаивать экономические интересы сейчас приходится Евросоюзу. Отношения Брюсселя и Вашингтона уже открыто называют торговой войной.
Накануне ЕС объявил о введении пошлин на товары из США. В список попали джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон. Это стало ответной мерой на действия американских властей, которые ранее решили обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы. Как ожидается, до конца месяца удастся завершить все процедуры в координации с государствами-членами Всемирной торговой организации, что позволит применить новые правила со второго полугодия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активно отстаивать экономические интересы сейчас приходится Евросоюзу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)