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​Евросоюз с июля вводит пошлины на товары из США

07.06.2018 08:31 — Разное | ОНТ  
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Активно отстаивать экономические интересы сейчас приходится Евросоюзу. Отношения Брюсселя и Вашингтона уже открыто называют торговой войной.

Накануне ЕС объявил о введении пошлин на товары из США. В список попали джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон. Это стало ответной мерой на действия американских властей, которые ранее решили обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы. Как ожидается, до конца месяца удастся завершить все процедуры в координации с государствами-членами Всемирной торговой организации, что позволит применить новые правила со второго полугодия.

 
 
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Активно отстаивать экономические интересы сейчас приходится Евросоюзу.
 
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