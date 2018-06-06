​Евросоюз с июля вводит пошлины на товары из США

Активно отстаивать экономические интересы сейчас приходится Евросоюзу. Отношения Брюсселя и Вашингтона уже открыто называют торговой войной.

Накануне ЕС объявил о введении пошлин на товары из США. В список попали джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон. Это стало ответной мерой на действия американских властей, которые ранее решили обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы. Как ожидается, до конца месяца удастся завершить все процедуры в координации с государствами-членами Всемирной торговой организации, что позволит применить новые правила со второго полугодия.