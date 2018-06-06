​Вопросы поставок молочной продукции обсудят министры сельского хозяйства Беларуси и России

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Речь о снятии ограничений в отношении наших товаров. Решить проблему намерены до конца недели. Впрочем, не исключено, что спорные вопросы могут возникать и дальше, поскольку нельзя отбрасывать человеческий фактор: если кто-то не так заполнит сертификат, не ту букву поставит, то этого человека и стоит наказывать.

Напомним, Россия ввела временные ограничения на поставки белорусской молочной продукции накануне. Запрет касается исключительно тары свыше двух с половиной литров. Это молоко, сливки, сгущёнка, сыворотка и концентраты молочного белка. Примечательно, что союзная Россия – единственная страна, которая регулярно закрывает для нас молочный рынок. У других претензий нет. Отсюда и высокие позиции в молочном экспорте: Беларусь входит в пятёрку мировых лидеров. По маслу у нас третье место после ЕС и Новой Зеландии, по сырам и творогу – четвёртое. Да, Россия – основной рынок, но молочный вкус уже знают, к примеру, в Китае, куда недавно начались регулярные поставки.