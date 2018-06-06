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Белорусские футболисты сыграли вничью с Венгрией

07.06.2018 08:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Венгрии — 1:1.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56188.php

Белорусские футболисты сыграли вничью с Венгрией

Фото: Александр Сахарчук, TUT.BY

Подопечные Игоря Криушенко достойно смотрелись в начале матча против участника Евро-2016 и реализовали свой момент на 27-й минуте поединка. После розыгрыша углового мяч отскочил к Антону Сароке, который жестко пробил в дальний угол с 10 метров — 1:0.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56188.php

Белорусские футболисты сыграли вничью с Венгрией

Увы, практически сразу же венгры сравняли счет: Варга головой замкнул навес с углового — 1:1.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56188.php

Белорусские футболисты сыграли вничью с Венгрией

В конце тайма Сергей Кисляк и Иван Маевский имели шансы вывести белорусов вперед, но не использовали свои моменты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56188.php

Белорусские футболисты сыграли вничью с Венгрией

Вторая половина игры прошла с большим преимуществом белорусов. Увы, команда Игоря Криушенко так и не реализовала ни одной возможности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56188.php

Белорусские футболисты сыграли вничью с Венгрией

Стасевич убегал один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил мяч, выстрелы Кисляка и Сароки под перекладину парировал Гулачи, а после тонкого удара Шитова с линии вратарской мяч прокатился рядом со штангой.

 
 
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Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Венгрии — 1:1. Фото: Александр Сахарчук, TUT.BY Подопечные Игоря Криушенко достойно...
 
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