|
Белорусские футболисты сыграли вничью с Венгрией
07.06.2018 08:34 — Разное | Виртуальный Брест
Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Венгрии — 1:1.
Фото: Александр Сахарчук, TUT.BY
Подопечные Игоря Криушенко достойно смотрелись в начале матча против участника Евро-2016 и реализовали свой момент на 27-й минуте поединка. После розыгрыша углового мяч отскочил к Антону Сароке, который жестко пробил в дальний угол с 10 метров — 1:0.
Увы, практически сразу же венгры сравняли счет: Варга головой замкнул навес с углового — 1:1.
В конце тайма Сергей Кисляк и Иван Маевский имели шансы вывести белорусов вперед, но не использовали свои моменты.
Вторая половина игры прошла с большим преимуществом белорусов. Увы, команда Игоря Криушенко так и не реализовала ни одной возможности.
Стасевич убегал один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил мяч, выстрелы Кисляка и Сароки под перекладину парировал Гулачи, а после тонкого удара Шитова с линии вратарской мяч прокатился рядом со штангой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Венгрии — 1:1. Фото: Александр Сахарчук, TUT.BY Подопечные Игоря Криушенко достойно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)