Белорусские футболисты сыграли вничью с Венгрией

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Венгрии — 1:1.



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Фото: Александр Сахарчук, TUT.BY

Подопечные Игоря Криушенко достойно смотрелись в начале матча против участника Евро-2016 и реализовали свой момент на 27-й минуте поединка. После розыгрыша углового мяч отскочил к Антону Сароке, который жестко пробил в дальний угол с 10 метров — 1:0.



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Увы, практически сразу же венгры сравняли счет: Варга головой замкнул навес с углового — 1:1.



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В конце тайма Сергей Кисляк и Иван Маевский имели шансы вывести белорусов вперед, но не использовали свои моменты.



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Вторая половина игры прошла с большим преимуществом белорусов. Увы, команда Игоря Криушенко так и не реализовала ни одной возможности.



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Стасевич убегал один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил мяч, выстрелы Кисляка и Сароки под перекладину парировал Гулачи, а после тонкого удара Шитова с линии вратарской мяч прокатился рядом со штангой.