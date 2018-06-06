С начала года в Бресте отмечен резкий рост погибших. Курение и алкоголь - в числе неизменных спутников

Ни для кого не новость, что небрежное обращение с тлеющей сигаретой в совокупности с алкоголем – это неизменные спутники пожаров и причины гибели людей. О проблеме знает, казалось бы, каждый, но, несмотря на это, число пожаров, в которых ключевую роль играют человеческая беспечность и приверженность к вредным привычкам и другим проявлениям распущенности, всё же растёт. С начала года в Бресте зафиксировано 42 пожара – за аналогичный период 2017-го цифра составляла 36.



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С начала 2018-го печальный список погибших в Бресте пополнился пятью человеками (к слову, в 2017-м в Бресте такие факты не были зафиксированы). Причиной послужили отнюдь не стихийные бедствия, а бездумные действия: беспечность и халатность при обращении с огнем. Случались данные трагедии в подавляющем большинстве случаев из-за выпивающих курильщиков.

Курение «под угрожающим градусом» опережает в процентном соотношении другую, распространённую причину неутешительных последствий - нарушение требований по эксплуатации электроприборов и электрооборудования.



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Действия в том, что касается предупреждения пожаров с «проблемной» категорией спасатели Брестского городского отдела по ЧС начали бить давно, примером красноречивым является профилактическая работа, что называется, на дому – это рейды к тем, кто представляет социально опасную категорию, регулярны и визиты представителей службы 101 к пациентам, пребывающим на стационарном лечении в Брестском областном наркологическом диспансере.

Достучаться до каждого, - вот неизменный девиз работников МЧС Бреста. К сожалению, даже строжайший контроль над проблемой со стороны блюстителей безопасности не всегда гарантия успешного исхода дела, и всё потому, что победить пресловутый человеческий фактор не представляется возможным. Яркими показательными и поучительными для других должны были стать реальные примеры: пожар в феврале 2018-го по адресу бульвар Космонавтов в девятиэтажном, кирпичном доме, и, как следствие, - огнем была уничтожена мебель, повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Случай стал трагическим ввиду гибели хозяина - пенсионера 1955 г.р. Не менее плачевно обернулся пожар на ул. Бауманской в мае текущего года в жилом кирпичном доме, принадлежащем гр-ну 1987 г.р. Огонь унёс жизни двух жителей Бреста, находившихся в гостях: мужчины 1973 г.р. и женщины 1977 г.р. Стоит ли говорить о том, что стало с самим строением.

Причинами трагедий в двух случаях стали курение в нетрезвом состоянии. Едва ли стоит пояснять, что подобный вид пожара практически невозможно предупредить ввиду бесконтрольности действий человека в алкогольной интоксикации. И это лишь часть случаев, которые произошли с начала года в областном центре, но стали показательными - ценой беспечности брестчан стала их собственная жизнь, искалеченные судьбы близких и миллионы выплаканных слез.

Брестский городской отдел по ЧС обращается к гражданам: для того, чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:

Ø ни в коем случае не курите в постели в состоянии алкогольного опьянения;

Ø курите только в специально отведенных для этого местах;

Ø не бросайте спички и окурки где попало;

Ø Не выбрасывайте окурки с балкона – этот опрометчивый поступок может привести к уничтожению чужого имущества и другим непредвиденным последствиям. В 2017-м году было зафиксировано 4 факта загорания балконов от попадания окурков – виновные понесли административную ответственность, в нынешнем - число выездов спасателей на загорание балконов составило три.

Ø обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют;

Ø убедитесь в исправности электрооборудования;

Ø установите пожарный извещатель в жилой комнате.