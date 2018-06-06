В Бресте решали, кто же «самый сильный спасатель-пожарный»

6 июня 2018 года прошли традиционные состязания «Сильнейший пожарный-спасатель» подразделений Брестского городского гарнизона МЧС. В соревнованиях принимали участие команды всех пожарных частей, в каждой из них - по 6 человек. Борьба велась за общий и личный результаты.



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В спортивной программе было несколько испытаний. Задачи, которые стояли перед представителями команды, - в полной экипировке пройти все этапы дистанции.

Этап первый предусматривал подъем рукавной линии по лестничным маршам на площадку 3-го этажа учебной башни. Следующее упражнение - подъем рукавных скаток посредством мускульной силы и спасательной веревки. Вес рукавной скатки не много ни мало - 19 кг. По условиям, она должна была быть полностью уложена в контейнер. Спуск к основанию башни участником осуществлялся, держась за перила по лестничному маршу в каждую ступеньку.



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Ещё одним непростым испытанием стал силовой тренажёр: ударами кувалды участник должен был переместить балку весом 72,5 кг на расстояние 1,5 метра или колесо на расстояние 5 м. Примечание: подталкивание, подтягивание запрещены - транспортировка должна была осуществляться только посредством ударов.



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Четвёртым этапом стала прокладка рабочей линии и подача ствола на заливку мишени. Преодолев дистанцию в 42,6 м с препятствиями, согласно условиям, участник должен был поднять ствол и протащить линию на расстояние 22,8 м. Далее предстояло не менее сложное задание - перенос пострадавшего – в данном случае манекена весом около 70 кг на расстояние 30 м.



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Общекомандное первенство определялось по наименьшей сумме времени, затраченном участниками на прохождение дистанции. Победитель в личном первенстве определялся по такому же принципу.

В целом, борьба за первенство была жаркой и насыщенной. Спасатели, будучи настоящими профессионалами, подтверждали своё гордое звание. Но, по итогам всех поединков среди сильнейших огнеборцев Бреста, вышли вперёд представители пожарной аварийно-спасательной части №4 Московского р-на г.Бреста.