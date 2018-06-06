|
Новый пункт приёмки вторсырья в центре Бреста украсили еноты
07.06.2018 08:34 — Разное | Виртуальный Брест
Открылся новый пункт приёма вторсырья Брестского мусороперерабатывающего завода.
Расположился он в бывшем здании котельной, которое находится в периметре улиц Маяковского, Карбышева, Пушкинская и бульвара Космонавтов.
Ориентир - труба.
Здание украшено стрит-артом известной брестской художницы Леониды (Лёни) Василькович. Картинка перекликается с известной социальной телевизионной рекламой, пропагандирующей раздельный сбор мусора под лозунгом «Это наша забота, а не енота».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открылся новый пункт приёма вторсырья Брестского мусороперерабатывающего завода. Расположился он в бывшем здании котельной, которое находится в периметре улиц...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)