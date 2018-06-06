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Новый пункт приёмки вторсырья в центре Бреста украсили еноты

07.06.2018 08:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Открылся новый пункт приёма вторсырья Брестского мусороперерабатывающего завода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56185.php

Новый пункт приёмки вторсырья в центре Бреста украсили еноты

Расположился он в бывшем здании котельной, которое находится в периметре улиц Маяковского, Карбышева, Пушкинская и бульвара Космонавтов. 

Ориентир - труба.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56185.php

Новый пункт приёмки вторсырья в центре Бреста украсили еноты

Здание украшено стрит-артом известной брестской художницы Леониды (Лёни) Василькович. Картинка перекликается с известной социальной телевизионной рекламой, пропагандирующей раздельный сбор мусора под лозунгом «Это наша забота, а не енота».

 
 
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Открылся новый пункт приёма вторсырья Брестского мусороперерабатывающего завода. Расположился он в бывшем здании котельной, которое находится в периметре улиц...
 
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