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Несанкционированные отходы в Ивацевичском районе должны быть вывезены до конца лета - Малкина

07.06.2018 08:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Площадка с несанкционированными промышленными отходами в поселке Зеленый Бор Ивацевичского района должна быть очищена до конца лета. Об этом заявила сегодня на брифинге в Бресте первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56184.php

Несанкционированные отходы в Ивацевичском районе должны быть вывезены до конца лета - Малкина

"Мы предпринимаем меры для того, чтобы данные отходы были вывезены для захоронения, а площадки - очищены. Так как уголовное дело еще не прекращено, есть определенные правовые вопросы. Должны быть совершены юридически значимые действия для того, чтобы все было выполнено по закону. Все эти мероприятия будут осуществлены, и, я надеюсь, что до конца лета эта площадка будет очищена", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, отходы будут вывезены на соответствующие промышленные полигоны, предусмотренные для отходов третьего-четвертого класса опасности. "Эти полигоны имеют соответствующие степень защиты и лицензии. На сегодня мы уточняем вопросы по оплате - кто будет нести расходы, связанные с вывозом этих отходов, а также кто будет уплачивать налог за захоронение. Это является обязательным требованием законодательства. Транспорт, который будет осуществлять вывоз опасных отходов, также будет иметь соответствующую степень защиты. Это будет проходить под контролем служб территориального органа Минприроды", - отметила первый замминистра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56184.php

Несанкционированные отходы в Ивацевичском районе должны быть вывезены до конца лета - Малкина

Отходы на протяжении нескольких лет складировались под видом минеральных добавок. По документам они должны были вывозиться на переработку. Как пояснила Ия Малкина, отходы были складированы двумя ИП, имеющими соответствующую лицензию. Во время мониторинговых мероприятий территориальные органы Минприроды обнаружили, что предприниматели ведут эту деятельность ненадлежащим образом. "Так как у нас нет права проверки финансово-хозяйственной деятельности, мы обратились в правоохранительные органы. Созданной совместной территориальной группой эта деятельность была доказана. На основании этого мы получили право лишить их лицензии, что и было незамедлительно сделано", - добавила она.

 
Теги: Брест
 
 
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Площадка с несанкционированными промышленными отходами в поселке Зеленый Бор Ивацевичского района должна быть очищена до конца лета. Об этом заявила сегодня на...
 
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