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Аккумуляторный завод в Бресте не нанесет ущерба экологии - Малкина
07.06.2018 08:34 — Разное | Виртуальный Брест
Аккумуляторный завод в Бресте при надлежащей эксплуатации не нанесет ущерба экологии, заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина в интервью телеканалу
"При надлежащей эксплуатации экологического ущерба завод наносить не будет. На нем не предусмотрено литейного производства, соответственно, не будет плавильных процессов. В соответствии с природоохранным законодательством Беларуси данный объект отнесен к 5-й категории опасности с точки зрения выбросов в атмосферный воздух - это наименее опасный класс производств", - сказала Ия Малкина.
Специалисты будут вести постоянный мониторинг фонового содержания в окружающей среде тяжелых металлов - свинца, цинка, меди и кадмия.
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Аккумуляторный завод в Бресте при надлежащей эксплуатации не нанесет ущерба экологии, заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей...
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