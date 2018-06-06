"Скажут, за рулем была жена". Депутат о том, почему пока не нужны штрафные баллы за нарушения ПДД

«Считаю, что в сегодняшних условиях система штрафных баллов за нарушения ПДД, не даст того эффекта, о котором говорят разработчики», — считает Андрей Рыбак, председатель комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Как пояснил AUTO.TUT.BY депутат, «прежде, чем ужесточать меры к водителям, надо сперва исключить на дороге условия, которые провоцируют водителя на нарушение».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Напомним, в мае текущего года МВД Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Закон «О дорожном движении» , которым предусмотрено начисление штрафных баллов водителям, нарушающим ПДД. Суть проста: набрал за год определенное количество баллов даже за «легкие» правонарушения — лишишься прав на полгода. По итогам общественного обсуждения МВД республики сообщило , что большинство респондентов поддержали предлагаемую инициативу, полагая штрафные баллы действенным методом борьбы с систематическими нарушителями, а также считая, что подобные изменения дисциплинируют водителей.

— Я сторонник мер, которые могут навести порядок на дороге. Мы все ездим и видим, что происходит — систематических нарушителей-водителей очень много. Конечно, с этим нужно что-то делать. Но любое законодательное ужесточение ответственности будет неэффективным, если в механизм его реализации не заложен принцип неотвратимости и справедливости наказания, — считает Андрей Рыбак.

Депутат приводит простой пример: когда водители пролетают на желтый сигнал светофора, они уверены — в 99 процентах случаев их не накажут.

— К каждому светофору инспектора не поставишь. А если на таком перекрестке и будет стоять гаишник, то из пяти «летунов» он остановит одного, даст ему постфактум штраф и штрафной балл. Подчеркну: постфактум, когда нарушение, а еще хуже – ДТП, уже совершено. В этом случае нет справедливости и неотвратимости наказания, эффективность — ноль.





Андрей Рыбак считает, что если перекресток действительно опасный и его надо контролировать, то лучше повесить камеру и фиксировать нарушения у всех водителей, которые едут на запрещающий сигнал светофора. При этом предупреждающий «желтый знак» и неотвратимость наказания уж точно остановит слишком спешащих. «Конечно, для этого нужны изменения в законодательство, но зато это будет действенно», — считает депутат.

Парламентарий отмечает еще один момент, связанный с назначением штрафных баллов и касающийся организации дорожного движения.

— Согласно предлагаемому законопроекту, ГАИ собирается назначать штрафные баллы за все нарушения ПДД, в том числе фиксируемые автоматически. А как же быть с ситуациями, которые нередко происходят на дороге: например, водитель превысил скорость из-за того, что дорожный знак был закрыт ветками дерева. Или был вынужден пересечь двойную сплошную линию и выехать на встречку для того, чтобы объехать яму на проезжей части? Каждый день мы сталкиваемся с ситуацией, когда, выезжая из двора на дорогу, вынуждены пересекать чуть ли не две полосы из-за припаркованных не по правилам автомобилей. Эти автомобилисты вынуждены были нарушить ПДД из-за плохой организации дорожного движения и качества покрытия. Так что и в этих случаях система наказания будет несправедливой. Убежден, что, если мы на каком-то участке дороги ужесточаем контроль, то там должен быть идеальный порядок и соответствующие условия.

Помимо этого, депутат предполагает, что из-за штрафных баллов за превышение скорости, зафиксированное автоматической камерой, в отделы ГАИ массово посыпятся заявления от автовладельцев: люди будут сообщать, что это они не нарушители.

— Мне почему-то кажется, что типичный портрет нарушителя, который уже сегодня смог бы набрать 15 штрафных баллов и лишиться прав — это, скорее всего, водитель, которого «ловит» камера фотофиксации. И когда такой человек соберет предельное количество штрафных баллов, то свое очередное нарушение скорости он будет просить взять на себя соседа, жену, зятя, брата, да кого угодно: мол, они в момент нарушения были за рулем. ГАИ «утонет» в таких заявлениях. В результате, те, кто по словам представителей ГАИ, имеют в год по тридцать нарушений, просто «размажут» их по более дисциплинированным водителям и будут ездить дальше.



В итоге депутат резюмирует: «Для того, чтобы водители меньше нарушали правила, надо в первую очередь заниматься профилактикой, выстроить систему предупреждения правонарушений и улучшить организацию дорожного движения. Ужесточение контроля и простое суммирование нарушений, которые уже состоялись, ничего не даст».

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