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​Военно-деловая игра проводится в Министерстве обороны Беларуси

07.06.2018 08:52 — Разное | ОНТ  
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Военно-деловая игра проходит в эти дни на базе Министерства обороны Беларуси. В ней задействованы должностные лица государственных и местных органов управления.

Будет отработана организация системы управления государством в период нарастания военной угрозы и военное время. Также среди актуальных задач – последовательность и содержание деятельности госорганов, определение комплекса мер идеологической работы и информационное обеспечение государственной политики.

 
 
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В ней задействованы должностные лица государственных и местных органов управления.
 
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