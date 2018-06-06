​Военно-деловая игра проводится в Министерстве обороны Беларуси

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Военно-деловая игра проходит в эти дни на базе Министерства обороны Беларуси. В ней задействованы должностные лица государственных и местных органов управления.

Будет отработана организация системы управления государством в период нарастания военной угрозы и военное время. Также среди актуальных задач – последовательность и содержание деятельности госорганов, определение комплекса мер идеологической работы и информационное обеспечение государственной политики.