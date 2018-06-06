В Министерстве финансов Франции прошли обыски по делу главы администрации Макрона

Французская полиция провела обыски в Министерстве финансов страны в рамках расследования, связанного с возможным превышением своих полномочий Алекси Колером. Это ближайшее доверенное лицо и глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Колера подозревают в незаконном использовании служебного положения во время работы в Минфине. Якобы он мог предоставлять незаконные преференции Средиземноморской судоходной компании, имея связи с её руководством.

Сам Алекси Колер обвинения отрицает. Елисейский дворец комментариев по делу не давал.