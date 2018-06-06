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Во дворе у березовчанина Николая Русанова зацвел кедр: для климата Беларуси – явление нечастое

07.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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А точнее сосна сибирская кедровая. «Зацвел» – это образное выражение, как мы знаем, кедр не цветковое растение.

«Цветки» хвойников напоминают больше маленькие шишечки – женские соцветия,
и колоски – мужские соцветия. Мужские желто-оранжевые колоски, собранные в кисти, горят в зеленой хвое, как миниатюрные фонарики.

По словам владельца кедра, дереву уже около сорока лет, и зацвело оно впервые. Когда-то давным-давно дядька-промысловик привез из Сибири кедровых орешков. Несколько из них посадили в землю, и из одного вырос кедр.

Опыление семяпочки и созревание шишки у сибирской сосны происходят на второй год. Так что если все пройдет хорошо, то в следующем году Николай Русанов будет с собственными семенами, или, как мы их привыкли называть, кедровыми орешками.

Фото автора.  

 
 
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А точнее сосна сибирская кедровая. «Зацвел» – это образное выражение, как мы знаем, кедр не цветковое растение.
 
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