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«Искусство войны»

07.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Мысли вслух: Виктор Белецкий, кандидат в мастера спорта по шашкам.

Каждый человек чего-то боится. Мне, наверное, больше всего не хотелось бы стать виновным в ситуации, в которую я вообще не хотел бы попасть.

Шашки для меня больше искусство, чем игра или спорт. Красиво провести комбинацию, красиво сыграть партию – вот в этом и заключается мастерство.

Провести комбинацию против сильного соперника очень сложно. Иногда и ничья бывает равной победе, а иногда и поражению.

Мастер спорта – уровень,
о котором, пожалуй, мечтает каждый игрок, и я не исключение. Думаю, я где-то на полпути к этому.

Есть примета: у кого в школе хорошая успеваемость по математике, тому легко даются и шашки, и шахматы. Но бывают, конечно, исключения.

В шахматах больше вариантов, но шашки – более тонкая игра. Не зря их называют «матерью шахмат».

Шашки – это как минное поле: один неверный ход,
и партия может закончиться.

Бороду ношу лет пять, причем поначалу отпускал только на зиму – замечал, что стало меньше простудных заболеваний. И за эти пять лет прибавилось положительной динамики в игре, но я уже не знаю, зависит это от бороды или нет.

Я миролюбивый человек, хотя недоброжелатели у меня есть – не в игре, а по жизни.
В шашках все проще и цивилизованнее.

Считаю, что шашки надо применять в жизни. Эта игра подразумевает расчет на несколько ходов вперед – так же хорошо все просчитывать наперед и в жизни. В шашках присутствуют несколько вариантов ходов, и вы должны иметь варианты решения своих проблем.

На Кубке г. Барановичи я играл против достаточно серьезного соперника. На доске еще по
8-9 шашек. Я еще не вижу, чем завершится партия, но внутренний голос подсказывает, что она выиграна. Спустя 7-8 ходов выигрыш уже виден и глазами. Так что шестое чувство есть.

Не могу без растворимого кофе «Nescafe». Пью один раз в день, но он у меня термоядерный. После такого – заряда бодрости хватает на весь день.

У нас врет практически каждый. Например, договорились о встрече, а я опоздал на пять минут – значит, уже обманул человека. Ложь мне не по душе, стараюсь быть честным.
И играю честно. Нечестно выигранная партия все равно оставляет в душе какой-то осадок.

Продолжение в выпуске газеты за 6 июня.

Фото автора.

 
 
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С автором рубрики «Мысли вслух» Николаем СИНКЕВИЧЕМ пообщался кандидат в мастера спорта по шашкам Виктор Белецкий.
 
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