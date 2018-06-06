|
Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков
07.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Соответствующее распоряжение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства подписано Главой государства 31 мая, и на консервацию с реставрацией двух объектов наследия Гродненской области выделено более миллиона рублей.
В этом году начнутся работы по консервации с реставрацией северо-западной стены Кревского замка в Сморгонском районе и Северной башни Гольшанского замка на Ошмянщине.
– На проведение работ на башне Гольшанского замка выделено 250 тысяч рублей. Проектом предусмотрена реставрация кладки стен, устройство кровли, внутренняя отделка башни, установка столярных изделий и устройство демонстрационных лестниц на второй этаж башни, – рассказала начальник управления культуры
На работы на Кревском замке выделено почти 900 тысяч рублей. Планируется восстановить участки северо-западной стены, а защитит от дождей и снега этот фрагмент замка черепичная крыша.
– Северо-западная стена Кревского замка протяженностью около 95 метров в некоторых участках достигает высоты около девяти метров. И здесь сохранились гнезда от балок боевой галереи, – продолжает Елена Климович. – С внешней стороны стены сохранилась и аутентичная лицевая бутовая кладка, которая также будет законсервирована.
Гродненская правда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков
Соответствующее распоряжение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства подписано Главой государства 31 мая, и на консервацию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)