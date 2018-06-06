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Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков

07.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков

Соответствующее распоряжение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства подписано Главой государства 31 мая, и на консервацию с реставрацией двух объектов наследия Гродненской области выделено более миллиона рублей. 

В этом году начнутся работы по консервации с реставрацией северо-западной стены Кревского замка в Сморгонском районе и Северной башни Гольшанского замка на Ошмянщине. 

 

– На проведение работ на башне Гольшанского замка выделено 250 тысяч рублей. Проектом предусмотрена реставрация кладки стен, устройство кровли, внутренняя отделка башни, установка столярных изделий и устройство демонстрационных лестниц на второй этаж башни, – рассказала начальник управления культуры облисполкома Елена Климович. 

Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков


Благодаря этим работам будет восстановлен существенный фрагмент Северной башни Гольшанского замка, и в дальнейшем здесь появится музейная экспозиция. Она расскажет о знаменитых белорусских династиях Гольшанских, Сапег и, конечно, познакомит с историей одного из уникальных замков на территории Беларуси. Смогут увидеть здесь гости и обнаруженные на территории замка археологические находки. 

 

Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков

 

Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков

На работы на Кревском замке выделено почти 900 тысяч рублей. Планируется восстановить участки северо-западной стены, а защитит от дождей и снега этот фрагмент замка черепичная крыша. 

Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков

 

– Северо-западная стена Кревского замка протяженностью около 95 метров в некоторых участках достигает высоты около девяти метров. И здесь сохранились гнезда от балок боевой галереи, – продолжает Елена Климович. – С внешней стороны стены сохранилась и аутентичная лицевая бутовая кладка, которая также будет законсервирована. 

Напомним, в прошлом году в Сморгонском районе завершился первый этап консервации Кревского замка. И теперь защищает его Княжескую башню двухуровневая крыша общей площадью 450 м². Минимизирует влияние окружающей среды и специальная обработка стен, которая не дает расти мху, предотвращает появление грибков и плесени. Работы проводились также за счет средств фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. 

Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков


– В области проводится системная работа по сохранению историко-культурного наследия, – добавила Елена Климович. – Сегодня продолжаются реставрационно-восстановительные работы на Старом замке в Гродно и Лидском замке, усадебно-парковом комплексе в Святске Гродненского района, усадьбах в деревнях Краски и Подороск Волковысского района. 

 

Гродненская правда. 

   

 
Теги: Гродно
 
 
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Соответствующее распоряжение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства подписано Главой государства 31 мая, и на консервацию...
 
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