Из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков





Соответствующее распоряжение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства подписано Главой государства 31 мая, и на консервацию с реставрацией двух объектов наследия Гродненской области выделено более миллиона рублей.

В этом году начнутся работы по консервации с реставрацией северо-западной стены Кревского замка в Сморгонском районе и Северной башни Гольшанского замка на Ошмянщине.

– На проведение работ на башне Гольшанского замка выделено 250 тысяч рублей. Проектом предусмотрена реставрация кладки стен, устройство кровли, внутренняя отделка башни, установка столярных изделий и устройство демонстрационных лестниц на второй этаж башни, – рассказала начальник управления культуры облисполкома Елена Климович.







Благодаря этим работам будет восстановлен существенный фрагмент Северной башни Гольшанского замка, и в дальнейшем здесь появится музейная экспозиция. Она расскажет о знаменитых белорусских династиях Гольшанских, Сапег и, конечно, познакомит с историей одного из уникальных замков на территории Беларуси. Смогут увидеть здесь гости и обнаруженные на территории замка археологические находки.





На работы на Кревском замке выделено почти 900 тысяч рублей. Планируется восстановить участки северо-западной стены, а защитит от дождей и снега этот фрагмент замка черепичная крыша.





– Северо-западная стена Кревского замка протяженностью около 95 метров в некоторых участках достигает высоты около девяти метров. И здесь сохранились гнезда от балок боевой галереи, – продолжает Елена Климович. – С внешней стороны стены сохранилась и аутентичная лицевая бутовая кладка, которая также будет законсервирована.



Напомним, в прошлом году в Сморгонском районе завершился первый этап консервации Кревского замка. И теперь защищает его Княжескую башню двухуровневая крыша общей площадью 450 м². Минимизирует влияние окружающей среды и специальная обработка стен, которая не дает расти мху, предотвращает появление грибков и плесени. Работы проводились также за счет средств фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.







– В области проводится системная работа по сохранению историко-культурного наследия, – добавила Елена Климович. – Сегодня продолжаются реставрационно-восстановительные работы на Старом замке в Гродно и Лидском замке, усадебно-парковом комплексе в Святске Гродненского района, усадьбах в деревнях Краски и Подороск Волковысского района.

Гродненская правда.