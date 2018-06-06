​За качество. Премию правительства получили 37 белорусских компаний

Премию правительства за достижения в области качества получили 37 отечественных организаций.

Сферы самые разные: от машиностроения и лёгкой промышленности до продовольствия и парфюмерии. Участников оценивают не только по качеству, но и по конкурентоспособности их продукции, востребованности на рынке. И хотя критерии растут, предприятия к высокой планке готовы. Так, в этом году среди обладателей престижной награды – шесть новых организаций, от работы некоторых в буквальном смысле зависит качество жизни.

Правительственная премия присуждается уже почти 20 лет. Вместе с высоким статусом предприятия получают возможность размещать на своей продукции фирменный логотип. А это, как показывает опыт, хороша реклама для потребителя.