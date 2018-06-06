В минувшую пятницу на территории средней школы №1  г. Ветки имени А.А. Громыко прошёл экологический квест «Следопыт»





В спортивной гражданско-патриотической игре приняли участие более ста детей. Её организаторами выступили учреждение, на котором происходило мероприятие, а также Ветковский профсоюз работников образования и науки в рамках инициативы «Создание экологической тропы для учащихся учреждений общего среднего, дошкольного, специального образования Ветковского района, воспитанников Ветковского СПЦ» проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН.

Учащиеся первой школы отправились в уникальное, очень интересное и познавательное путешествие по экологической тропе. Разбившись на восемь команд, ребята получили маршрутные листы, и для того, чтобы дойти до финала и получить заветные призы, им предстояло пройти несколько станций. На каждой из них детям необходимо было выполнить определённые задания. Самое интересное, что участники проходили одни и те же станции, но шли к ним разными путями. Параллельно проходил конкурс рисунков и рисунков на асфальте.

Посмотреть на юных следопытов пришли воспитанники четвёртого ясли-сада. Специально для них работники культуры подготовили танцевально-развлекательную программу «Сладкое лето».

Физическая выносливость, быстрота и находчивость участников квеста оценивалось на станциях «канатная дорожка», «тренажёры», «мини-футбол», вокальное мастерство — на станции «караоке». Удивила ребят своим разнообразием станция «попробуй», где они на вкус и на ощупь определяли, какие продукты питания им преподносят в тарелках. При помощи метеорологических приборов на станции «метеорологическая» можно было научиться составлять график погоды и ориентироваться на местности. Не менее интересной оказалась и станция «эко-класс», где состоялось знакомство с обитателями живой природы.

Призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда 5 «Б» класса, второе — 8 «Б», третье место у команды 6 «А». Каждая команда получила поощрительные призы и дипломы участников.

Посмотреть за игрой юных следопытов пришла региональный координатор проекта ПРООН Елена Дедкова. По словам Елены Михайловны, цель данного мероприятия заключается в сформировании навыков экологодружественного поведения и здорового образа жизни у учащихся через приобщение к естественной красоте природы. Экологическая тропа — это специальный образовательный маршрут в природных условиях, где есть экологически значимые природные объекты. На этих маршрутах можно познакомить детей и взрослых с многообразием растений и животных.

— Мы за здоровый образ жизни, и поэтому очень рады, что на территории именно нашей школы появилась экологическая тропа, — говорит заместитель директора по воспитательной работе Яна Мачехина. — На реализацию данной инициативы Европейский Союз выделил около 24 тысяч евро. Эта тропа в дальнейшем будет использоваться для учащихся учреждений образования всего района. Во время прогулок, экскурсий по ней дети смогут играть, экспериментировать, наблюдать, ориентироваться во времени и в пространстве, делать зарисовки с натуры. И самое главное — будут развивать чувство прекрасного, научатся любить природу, беречь и сохранять её.







Мероприятие прошло с огромной пользой для ребят. Они не только активно и интересно провели время, но и узнали много интересного и полезного о флоре и фауне в естественных условиях среды, правилах поведения на природе.

После прохождения экологической тропы для участников был организован экопикник и концертная программа, приуроченная к Международному дню защиты детей. Музыкальные выступления для них подготовили ветковские звёздочки Максим Чудов, Дарья Куничик, Роман Густов, Дарья Данилкова, Яна Кузнецова, Елизавета Слуцкая и танцевальный коллектив «Душа».

Снежана КОРШИКОВА.