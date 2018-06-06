"Здесь тебя никто не будет водить за ручку". Выпускники вузов - о том, как ищут работу

Для молодого специалиста найти подходящую вакансию бывает непросто: чаще всего работодатели требуют опыт, а там, где не требуют, заработная плата, как правило, ниже. Куда нести трудовую, если только что в последний раз вышел из корпуса своего вуза? Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы поговорили с выпускниками университетов о том, какие знания и навыки они успели получить за время учебы и какие карьерные планы строят.

«Поняла, что не хватает навыка общения по телефону»





Анастасия Сипачева. Специальность «Маркетинг»

― Думаю, маркетинг ― самая творческая из всех сфер, связанных с математикой, а с ней у меня в школе никогда проблем не было. В начале учебы меня ждало легкое разочарование ― углубления в специальность практически не было, в основном преподавали общие предметы. Интересно стало только с третьего курса, когда наконец появились дисциплины, в центре которых был непосредственно маркетинг.

На многих предметах мы изучали лишь теорию, практических занятий не хватало. Исключением стал стратегический маркетинг ― на мой взгляд, наиболее полезная дисциплина, где в течение всего семестра мы выполняли один большой проект, делали SWOT-анализ, да и в принципе овладевали навыками, необходимыми маркетологу. Также мне было интересно ценообразование ― основной предмет на моей специальности.

Практику от университета я проходила в отделе маркетинга одной сети ювелирных магазинов. В основном в мои обязанности входила работа с базой данных и помощь маркетологам по всем другим вопросам.





Недавно мне удалось устроиться на стажировку в фирму, которая занимается маркетинговыми исследованиями. Для того чтобы туда попасть, надо было выполнить два тестовых задания: сделать анализ данных в Microsoft Excel и придумать план по привлечению потребителей к покупке продукта. В итоге меня взяли стажером. Это мой первый серьезный опыт, и я рада, что чувствую себя на своем месте: сотрудники компании ― люди, близкие мне по духу.

Впечатления от самой работы неоднозначные: сейчас мне приходится очень много звонить, так как фирма ищет людей на вакансию интервьюера. Ощущаю себя словно оператор call-центра. Надеюсь, что дальше у меня появятся другие обязанности, и работать станет интереснее.

За время стажировки я поняла, что мне недостает навыков общения по телефону. Ведь сейчас все в основном общаются через интернет или sms-сообщения, звонить уже непривычно. Для маркетолога очень важно быть коммуникабельным, а еще знать некоторые психологические приемы, чтобы определить, когда человек говорит одно, а думает совсем другое. Думаю, я таким умением как раз обладаю.





Я учусь на бюджете и по распределению планирую остаться в той фирме, где сейчас прохожу стажировку. Но возьмут ли меня — это еще вопрос. Пока что меня на два года трудоустроили в туристическое агенство. При этом я все равно открыта для любых предложений. Важно попробовать себя в разных сферах, понять, где бы я лучше всего могла себя реализовать. Например, мне бы очень хотелось найти вакансию, связанную с разработкой ценовой политики.

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«Часто грозят вызвать милицию»





Владислав Плавский. Специальность «Геодезия»

― Изначально хотел поступать на специальность «Производство строительных изделий и конструкций». Но буквально за несколько часов до окончания работы приемной кампании мне сообщили, что по баллам я не прохожу. Позже выяснилось: у меня было достаточно баллов для поступления на обе специальности. Но я уже не жалел, что так случилось.

Сейчас я работаю в ОАО «Гипросвязь» в отделе инженерных взысканий. В эту же организацию когда-то устроился полставки мой одногруппник. Когда его перевели на полную, место товарища снова освободилось, и он порекомендовал меня. На полставки я проработал около полугода. За это время старался всячески себя проявить ― выполнял огромное количество задач, не спал ночами. Там же проходил производственную и преддипломную практику. В итоге меня согласились перевести на полную ставку и взять на работу по распределению.

Если честно, когда я пошел работать, ничего из того, что я получил в университете, мне не пригодилось. Учеба закладывает базовые знания, дает представление о том, что такое геодезия. Естественно, это важно, но постичь профессию можно только на практике. Нельзя сказать, что мне не хватает знаний или умений, чтобы хорошо выполнять свою работу. Конечно, нет предела совершенству. Если я чувствую какие-то пробелы, то без проблем могу самостоятельно их восполнить. Главное ― иметь время и желание учиться.





Когда приходишь в слаженный коллектив, еще нет конкретного осознания своего положения в этом механизме. Мне говорили: «съезди на сдачу объекта» или «посмотри чертеж», а я даже не понимал, куда ехать и с кем разговаривать. Университет не готовит к тому, что на работе тебя никто не будет водить за ручку. Здесь человека словно кидают в воду и ждут, пока он сам выплывет. Да, в первое время я допускал много ошибок, но ведь набитые шишки ― это лучший опыт. Было тяжело, но зато теперь я со всем справляюсь и считаю, что хорошо разбираюсь в своей сфере.

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У геодезистов многое завязано на общении с людьми. Если ты работаешь в черте города и приезжаешь в частный сектор, где начинаешь ходить по участку, хозяева выбегают: «Что вы тут делаете?», ― грозятся вызвать милицию. Конечно, на это надо реагировать вежливо и спокойно. Поначалу я боялся таких ситуаций, потом общение с людьми стало очень нравиться.

«Было ощущение, словно все картинки из наших методичек вдруг ожили»





Артур Козлов. Специальность «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»

― Я считаю, что БНТУ ― один из самых «топовых» технических вузов страны. Кроме того, многие друзья и люди постарше рекомендовали мне поступать именно туда. Учеба нравилась.

Полезными для меня были все технические предметы: начертательная геометрия, детали машин и многие другие. Но главное, чему учит университет, ― это упорство. Например, часто чтобы получить зачет, тебе надо подойти к преподавателю чуть ли не несколько десятков раз. А когда сессия прижимает, ты готов трудиться день и ночь и в кратчайшие сроки выполнять невероятный объем работы.





Каждое лето мы проходили практику. На первом курсе она была ознакомительной, ничего нового я особо не узнал. Одно время работал в стройотряде, что тоже зачлось мне в качестве практики. Продуктивнее всего для меня оказались полтора месяца работы в дорожной организации на строительстве второй кольцевой автодороги. Я увидел много техники, которую мы как раз изучали в университете. На некоторых машинах даже удалось прокатиться. Было ощущение, словно все картинки из наших методичек вдруг ожили ― на практике я прочувствовал то, что до этого знал лишь в теории.

По специальности я никогда не работал. Место для распределения я нашел самостоятельно ― буду мастером в строительной организации. Моя задача ― поддерживать в исправном состоянии башенные краны. Мы вместе с моими двумя подчиненными ― слесарем и автомехаником ― должны будем приезжать на объект, осматривать кран, выявлять неисправности, а затем сообщать заключение непосредственно в нашу организацию.

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Мой план на ближайшие два года ― получить опыт работы и окончательно понять, правильно ли я выбрал профессию, провёл ли время в университете с пользой, не зря ли отучился пять лет. Очень хочется верить, что не ошибся.

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