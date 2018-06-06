Мыть цепь средством для посуды - это ок? Разбираемся, как ухаживать за велосипедом

Когда за окном солнце и устойчивый плюс, самое время доставать велосипед. Как убедиться, что он исправен? Нужен ли шлем? Можно ли помыть «двухколесного коня» обычным средством для посуды? Вместе с Мотовелозаводом мы подготовили карточки о том, как ухаживать за велосипедом. Разобраться в тонкостях ухода нам помогал инженер-технолог завода Александр Чиркун, а также шоссейный велогонщик, чемпион Беларуси в групповой гонке, победитель этапов европейских гонок «Вуэльта» и «Тур Средиземноморья» Евгений Гутарович.

Велосипед стоял на балконе всю зиму. Как подготовить его к сезону? Евгений Гутарович: Для начала осмотрите колеса: хорошо ли крутятся, надежно ли закреплены, натянуты ли спицы. Выставьте ровно тормозные колодки: при нажатии они должно плотно прилегать к ободу. Александр Чиркун: Также проверьте, нет ли ржавчины и налета на тросах. Если тросики ходят плавно, а ручка не залипает на обратном ходу, то можно больше ничего не делать. С гидравлическими тормозами сложнее. Если велосипед хранился в подвешенном состоянии всю зиму, то внутрь мог проникнуть воздух. Нужно проверить ход тормозной ручки, не увеличился ли ее ход, и не задерживается ли она при обратном движении. В этом случае нужна будет прокачка тормозов. Проверьте амортизационную вилку (соединяет раму с передним колесом), если она стоит на велосипеде. Какая бы вилка не стояла, порядок действий будет один: нужно протереть ее от пыли и смазать пыльники (элементы, расположенные примерно на уровне колеса) силиконовым спреем. При этом понажимайте своим весом на вилку — так вы заодно проверите исправность амортизаторов. Если они пружинят — все в порядке. Е.Г.: Но лучший вариант убедиться, что ваш велосипед готов к сезону — подвезти его на сервис технического обслуживания и показать специалистам. Обычно можно уложиться в 20 рублей.

Что нужно проверять перед каждым выездом из дома? А.Ч.: Все крепежные болты должны быть затянуты с необходимыми усилиями. Особое внимание уделите затяжке руля и других деталей рядом с ним. Будьте аккуратнее при закручивании болтов на карбоновых частях велосипеда, если они есть. На рулевой колонке не должно быть пустых пространств между элементами, но и перетягивать ее не стоит. Е.Г.: Также проверьте, накачаны ли колеса. Вернувшись с прогулки и поставив велосипед, можно не заметить, что колесо немного спускает воздух из-за маленького прокола. Второе — состояние цепи. Она должна быть хорошо смазана и не звенеть. Если на прошлой поездке вы столкнулись с кем-то или упали, то «восьмерка» (когда обод не плоский) или «яйцо» (когда часть обода становится ближе, чем другие, к центру) будут заметны практически сразу. Поравнять колесо и устранить другие неполадки после аварии лучше с вечера, а не сразу перед поездкой. А.Ч.: Устранить «восьмерку» несложно: для точной регулировки обода достаточно неподвижно зафиксировать обычную линейку на раме или вилке велосипеда. Тогда отметки на линейке позволят вам ориентироваться и наиболее точно выправить колесо. Если обод при вращении смещается в левую сторону, следует увеличивать натяжение спиц на правой стороне и уменьшать на левой (и наоборот — если смещается вправо). Для увеличения натяжения спиц ключ стоит вращать против движения часовой стрелки, а для уменьшения — наоборот. Также убедитесь в точности настройки и функционирования переключателей передач. Проверьте, чтобы задний переключатель в крайнем положении не задевал спицы и корпус рамы ни при каких манипуляциях. В противном случае лучше обратиться в мастерскую для регулировки. Например, только при покупке белорусского велосипеда AIST первое техобслуживание будет бесплатным в магазине или рекомендованной магазином веломастерской. Гарантия на велосипеды действует год, но крайне важно регулярно, минимум два раза в год, проводить техобслуживание велосипедов

Велосипед — сложный механизм. Какие детали нужно смазывать регулярно? Е.Г.: Как только цепь начала издавать сухой звук — надо ее смазать. Достаточно нанести смазку тонким слоем на наружную сторону цепи — через пять минут интенсивного кручения педалей она распределится по всей длине и звездочкам. Делать это нужно по мере необходимости. Излишки смазки стоит вытирать. При этом цепь должна быть чистой. Кстати, смазка цепи нужна, если вы основательно помыли свой двухколесный транспорт. А.Ч.: Есть несколько видов смазки. Каждая имеет свои плюсы и минусы: аэрозольная — популярный вариант для велосипедистов, легко наносится на труднодоступные элементы, но ею также легко испачкаться. Жидкая — классика в масленке. Наносить требуется аккуратно и кропотливо, из плюсов — минимальная цена.

Вроде бы мой двухколесный транспорт стал ехать медленнее, а тормозить дольше. Как понять, что пора менять цепь и тормозные колодки? Е.Г.: С цепью все просто: ставим ее на самую большую переднюю звезду и оттягиваем в сторону. Как только видим два свободных зуба (а у профессионалов — один), пора менять. Обратите внимание на звезды. Если зубчики стали острыми, как кончик ножа, значит, звезда сносилась и ее тоже надо менять. Иначе цепь будет «простреливать», а передачи — работать неточно. А.Ч.: Если чувствуете, что «поведение» велосипеда изменилось, внимательно проверьте тормоза: начиная от ручек и заканчивая колодками. Слишком слабый или тугой тормоз должен заставить вас насторожиться. Е.Г.: Простая колодка состоит из двух частей — резинки и металлической основы. На резинке есть полоса лимита. Как только перешли ее, колодки надо менять. Если полосы нет, то когда каучук сотрется и металлическая основа начнет тереть обод, вы мгновенно это услышите. Кроме того, тормоза резко снизят эффективность, что также не останется незамеченным. А.Ч.: Неполадки могут быть вызваны ослаблением затяжки тросов, стертыми колодками, вытеканием тормозной жидкости из гидравлики и многим другим. В любом случае, если при легком нажатии ручки тормоза ничего не происходит — обратитесь к мастеру.

В машине всегда возят «запаску», домкрат… А что входит в необходимый минимум инструментов велосипедиста? А.Ч.: Любому велосипедисту пригодятся портативный насос, запасная камера и ремкомплект. Совет из опыта: даже не пытайтесь экономить на дешевом насосе. У меня перебывало много разных насосов, купленных по принципу «чем дешевле, тем лучше», и все они уже давно сломаны. Велосипедный насос, кроме надежности, должен обладать следующими достоинствами: низким весом и удобством пользования. Следующая вещь, без которой вы не особенно наездитесь на велосипеде — запасная камера. Сколько их брать с собой — вопрос открытый. Практика показывает, что можно успеть и три раза проколоться за «покатушку». Камеры брать можно любые, не стоит тратить деньги на дорогие. Набор шестигранников. Здесь комментировать особо нечего: что-то подкрутить (тот же болт регулировки наклона седла) в дороге всегда может понадобиться.

Если я проколю камеру, что делать? Е.Г.: Рекомендую иметь ремнабор для восстановления камеры. В нем находятся пара латок, наждачка и клей. Чтобы починить камеру, нужно зачистить прокол, нанести слой клея, прижать латку и 5−10 минут подождать. Вообще, лучше поменять испорченную на новую: снять покрышку, снять старую камеру, затем натянуть новую, сверху — покрышку и накачать. Проколотую камеру аккуратно заделаете уже дома, где будет запаска. Перед тем как ставить «свежую» камеру, не забудьте проверить покрышку: вдруг там остался осколок, который повредил колесо в прошлый раз.

Обязательно ли надевать шлем при поездке на велосипеде? Мне в нем неудобно. Е.Г.: Тем людям, которые считают, что шлем бесполезен, хочу посоветовать купить хорошую медицинскую страховку. Да, без него не так потеешь, и вообще удобнее. Но меня шлем спасал раз десять, наверное. На тренировках иногда падал так, что он разбивался вдребезги и на следующий день приходилось надевать новый. Но при этом голова оставалась цела. Поэтому шлем однозначно нужен. Думаю, это первое, что надо купить. А.Ч.: Так как любительское велодвижение растет, становится еще более опасным кататься без шлема. Родители считают нужным купить шлем только ребенку, забывая о том, что сами себя не защищают. Сейчас продается огромное количество моделей шлемов — как для городских поездок так и для спорта. Е.Г.: А еще полезно будет приобрести перчатки: когда мы падаем с велосипеда, то сразу подставляем руки. Если сильно сотрем ладони об асфальт, то не сможем потом взяться за руль.

Часто катаюсь вечером. Что «надеть» на велосипед, если ездишь в темноте или других особых условиях? Е.Г.: Сейчас на велосипеды наносится светоотражающая краска, а на шлемах есть специальные элементы, но для безопасности на дороге нужно докупить фару и фонарь. Есть неровности, которые в темное время суток практически незаметны. Когда въезжаешь на скорости в яму, руль мгновенно выбивает из рук — можно вылететь вперед и сломать ключицу или получить черепно-мозговую травму. А.Ч.: Тем, кто катается в городе, достаточно просто купить фонари для обозначения. Вас будут видеть издалека. А вот тем, кто любит туризм и ездит в лесу, за городом, нужна будет очень яркая фара. Также можно приобрести жилет или куртку со световозвращающими полосками.

А как правильно мыть велосипед? Можно ли использовать мойку высокого давления? Е.Г.: Если погода хорошая, то достаточно мыть велосипед раз в неделю. Либо просто протирать пыль тряпкой. Если вы проехали под дождем или по лужам, ты помыть двухколесный транспорт нужно сразу же: грязь с песком оседает на всех движущихся элементах и может ухудшить их работу. А.Ч.: Мыть велосипед лучше на улице. Цепь — снимайте и мойте отдельно. Не пользуйтесь специальными устройствами, которые созданы для мойки автомобилей. Эти приборы подают воду в условиях высокого давлениия. В результате она может попасть в самые уязвимые места велосипеда — подшипники, которые находятся во втулках, каретке и рулевой колонке. В жаркую погоду можно не вытирать сухой тряпкой после мойки, но в холодную обязательно нужно сделать это. Е.Г.: Я не пользуюсь специальными велошампунями и спреями. Просто набираю ведро воды, наливаю туда моющее средство для посуды или жидкий порошок и губкой протираю все детали. Потом обдаю велосипед чистой водой. Средством для мытья посуды, кстати, очень хорошо отмывается цепь. Но такой вариант скорее для загородного дома со своим участком, чем для городского двора.

Лето тоже когда-нибудь закончится. Где лучше хранить велосипед зимой? А.Ч.: Для хранения лучше всего подходит место с постоянной температурой и сухим воздухом (например, дома), где детали не будут находиться под прямыми солнечными лучами. Перед зимой лучше провести так называемую консервацию, чтобы весной не было сюрпризов, сбитых настроек передач или ржавой цепи. Для этого смазку нужно обильно нанести на цепь, растирая излишки вдоль всех звеньев. Остальные поверхности: тросики, звездочки, штоки амортизаторов — нужно очистить от грязи и старой смазки. Затем эти места можно смазать машинным маслом. Если хранить велосипед в гараже, то еще нужно смазать поверхность рамы полиролью. Снимите все пластиковые аксессуары и заберите их домой. В этом случае колеса нужно немного спустить, чтобы не потрескались шиты от низких температур. Цепь нужно перевести на самые маленькие звездочки как спереди, так и сзади. В этом положении натяжение тросов переключения минимальные и пружины в переключателях находятся в сжатом положении. Е.Г.: Только не ставьте велосипед возле батарей — потрескается лакокрасочное покрытие. Оставлять зимовать велосипед на улице уж точно не стоит: высокая влажность, снег и низкая температура сократят срок его службы.

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