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Hyosow C60: недорогая подделка Lamborghini Urus представлена официально
AUTO.TUT.BY уже
Премьера пиратской модели (наибольшее сходство с итальянским SUV прослеживается спереди) изначально была запланирована на осень, но в итоге машину рассекретили намного раньше — на открывшемся вчера региональном автосалоне в Чунцине. Причем бренд Huansu, под которым BAIC вознамерился продвигать свою новинку, на презентации почему-то зазвучал по-новому — как Hyosow, хотя сути дела это не меняет. Пока кроссовер носит внутреннее заводское обозначение C60, а в открытой продаже он появится в декабре уже как X6.
Уже известно, что под капот Hyosow C60 длиной 4,82 м и массой 1772 кг отрядят двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 184 л.с. (крутящий момент — 285 Нм), сблокированный с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, только передний. По неподтвержденной пока информации, стартовая стоимость в КНР составит 100 000 юаней (около 15 600 долларов).
На одном из слайдов презентации кроме подделки Urus засвечены еще четыре перспективные модели X-семейства — это X7L и C21 (опять-таки, машина пока проходит под заводским индексом), которые должны появиться в этом году, а также X8L и X9L с запланированным дебютом на следующий год. Причем модели с литерой L в обозначении будут семиместными, в то время как C60 и C21 получат пять посадочных мест.
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Пока кроссовер носит внутреннее заводское обозначение C60, а в открытой продаже он появится в декабре уже как X6.
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