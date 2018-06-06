Hyosow C60: недорогая подделка Lamborghini Urus представлена официально

AUTO.TUT.BY уже сообщал о планах китайского концерна BAIC по выпуску кроссовера, внешность которого будет подражать Lamborghini Urus. В мае китайцы поделились парой дизайнерских эскизов новинки, а теперь автомобиль представлен официально.



Фото: Autohome.com.cn

Премьера пиратской модели (наибольшее сходство с итальянским SUV прослеживается спереди) изначально была запланирована на осень, но в итоге машину рассекретили намного раньше — на открывшемся вчера региональном автосалоне в Чунцине. Причем бренд Huansu, под которым BAIC вознамерился продвигать свою новинку, на презентации почему-то зазвучал по-новому — как Hyosow, хотя сути дела это не меняет. Пока кроссовер носит внутреннее заводское обозначение C60, а в открытой продаже он появится в декабре уже как X6.



Фото: Autohome.com.cn

Уже известно, что под капот Hyosow C60 длиной 4,82 м и массой 1772 кг отрядят двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 184 л.с. (крутящий момент — 285 Нм), сблокированный с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, только передний. По неподтвержденной пока информации, стартовая стоимость в КНР составит 100 000 юаней (около 15 600 долларов).



Фото: Autohome.com.cn

На одном из слайдов презентации кроме подделки Urus засвечены еще четыре перспективные модели X-семейства — это X7L и C21 (опять-таки, машина пока проходит под заводским индексом), которые должны появиться в этом году, а также X8L и X9L с запланированным дебютом на следующий год. Причем модели с литерой L в обозначении будут семиместными, в то время как C60 и C21 получат пять посадочных мест.