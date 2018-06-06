Легкомоторный самолёт приземлился трассе близ польского Жешува, заблокировав движение

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на автотрассе А4 в Польше. Это случилось недалеко от города Жешув на юго-востоке страны.

Полиция сообщила, что причиной незапланированного приземления стали проблемы с двигателем. Никто из людей в итоге не пострадал, однако движение на участке трассы временно заблокировано.