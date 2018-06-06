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Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России

07.06.2018 09:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России

Об этом на встрече с губернатором Вологодской области заявил белорусский премьер. На базе Череповецкого литейно-механического завода производятся белорусские тракторы.

Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России

И есть неплохие перспективы для расширения производства. Однако для этого, по мнению Кобякова, нужна поддержка Российской Федерации. Напомним, заседание союзного Совмина состоится в Москве на следующей неделе.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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