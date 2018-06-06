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Футболист сборной Англии запретил семье ехать на ЧМ-2018 в Россию

07.06.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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По словам английского футболиста, "каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться".

Защитник сборной Англии и футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэнни Роуз запретил своей семье приезжать в Россию на Чемпионат мира 2018 из-за расизма. Об этом сообщает Evening Standard.

"Я не боюсь за себя, но я сказал моей семье, что не хочу, чтобы они приезжали туда из-за расизма и того, что еще может там произойти. Я не хочу бояться за безопасность моей семьи в то время, когда стараюсь подготовиться к играм. Если что-то случится со мной, это не повлияет на меня так, как если оскорбят моих близких", - заявил Роуз. 


По словам футболиста, его семья была расстроена таким решением. 

"Отец сказал мне, что, возможно, у него больше никогда не будет шанса поехать и посмотреть на меня на Чемпионате мира. Было больно это слышать, но так обстоят дела. Каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться", - цитирует футболиста УНИАН





 
 
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По словам английского футболиста, "каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться".
 
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