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"Это путинюгенд какой-то": в российском детсаду малышей заставили петь про последний бой "за дядю Вову"

07.06.2018 08:45 — Разное | Партизан  
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24 мая в 68-м детском саду Нижневартовска прошел отчетный концерт вокальной группы "До-ми-соль-ка". Скорее всего, он стал бы очередным в ряду подобных мероприятий, если бы не репертуар.

На сей раз преподаватель решил включить в детский концерт композицию Вячеслава Антонова "Дядя Вова, мы с тобой". Дети четырех и пяти лет пели о том, как вернут "в гавань Родины Аляску" и пойдут в последний бой за "дядю Вову".

Выступление детей сняла на видео мама воспитанницы детского сада Александра Терикова, которую возмутил подобный выбор композиции. Кадры с утренника она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте, сопроводив комментарием: "Почему-то не хочется, чтобы командир звал мою дочь в последний бой".

– Я плохо к этому отношусь – иначе бы не выкладывала. Это путинюгенд, по-моему. Во-первых, все эти сектантские песни про нынешнего президента и "крымнаш" – зло в зародыше. Не от большого ума их сочиняют, и надо быть совсем дураком конченным, чтобы это дальше транслировать. Но некоторые педагоги и родители считают, что это очень мило. Я бы не отправила своего ребенка и сама бы не пошла в последний бой ни за "дядю Вову", ни за любого другого дядю у власти. Слова песни можно интерпретировать и как призыв к суициду, и как отождествление Путина с родиной, что вообще-то противоречит хотя бы номинальной демократии в нашей стране.

Во-вторых, дети не понимают, о чем они поют. Моя дочь потом пела "бегемот достал", потому что понятия не имеет в 4 года о том, что такое гегемон. И уж совсем не шарит в том, что там в Евросоюзе. Наш директор департамента образования рекомендовал заведующим песни про солнышко и ладошки, а не про отжим Аляски у США, – рассказала Александра корреспонденту "Сибирь.Реалий".

В детском саду инцидент комментировать отказались, добавив, что уже "все объяснили всем, кому нужно". Сотрудница детского сада, которая не назвала своего имени, выразила недоумение: "Не знаю, почему из этого такое раздули".


Кстати, полгода назад в интернете разгорелся скандал, связанный с той же песней про последний бой "за дядю Вову" – тогда, в ноябре 2017-го, клип на нее с участием кадетов из волгоградской школы N44 был снят по инициативе депутата Государственной думы РФ Анны Кувычко. 

Она выложила видео на своей странице в Facebook, но после получения многочисленных негативных отзывов решила его удалить. Но в сети он сохранился.



 
 
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24 мая в 68-м детском саду Нижневартовска прошел отчетный концерт вокальной группы "До-ми-соль-ка". Скорее всего, он стал бы очередным в ряду подобных мероприятий, если...
 
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