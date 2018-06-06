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Концерт открытия «Славянского базара в Витебске» будет посвящён Году малой родины
Концерт открытия «Славянского базара в Витебске» в этом году посвятят Году малой родины. Как сообщили организаторы, это очень красивая тема, которая не может не трогать каждого человека.
Концертную программу назвали символически: «Дом, в котором тебя всегда ждут». В этом году главной площадке фестиваля – амфитеатру – исполняется 30 лет. Для многих отечественных артистов именно Витебск дал дорогу к призванию, открыл путь в мир искусства и песни. «Славянский базар в Витебске» пройдёт в июле.
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Концерт-открытие «Славянского базара в Витебске» в этом году посвятят Году малой родины.
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