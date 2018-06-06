ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проповедник попросил у паствы пожертвований на личный самолет

07.06.2018 08:22 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: @jesse_duplantis
Телепроповедник из США попросил паству пожертвовать ему деньги на четвертый личный самолет. Об этом сообщает новостной портал CBS News.

Джесси Дюплантис (Jesse Duplantis) из штата Луизиана заявил, что Бог явился ему и сказал, что у проповедника появится самолет, но при этом ему не нужно будет платить за него. Мужчина хочет собрать 54 миллиона долларов на покупку Falcon 7X. Он настаивает, что самолет должен иметь непременно три двигателя, чтобы долетать в любую точку мира без остановок. «Это позволит сэкономить на топливе во время выполнения моей глобальной миссии», — добавил священник.

Дюплантис объяснил, что в частном самолете он сможет вставать и в одиночестве молиться Богу вслух, что ему запретили бы делать обычные авиакомпании. «Я считаю, что если бы наш Господь Иисус Христос был на земле в теле человека, он бы не ездил на осле. Он бы летал на самолете над всем миром», — отметил Дюплантис.

В начале мая сообщалось, что телепроповедник Джим Бэккер призывал своих последователей купить хижины в поселке, который он строит на случай конца света. Также он продает солнечные батареи, рации и другое оборудование для сурвивалистов.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телепроповедник из США попросил паству пожертвовать ему деньги на четвертый личный самолет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянские ученые создали "противоопухолевую пиццу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика