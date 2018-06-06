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Nissan представил электромобиль для путешествий

07.06.2018 09:21 — Разное | Интерфакс  
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Компания Nissan представила на Мадридском автосалоне два автомобиля, предназначенных для путешествий на природу и семейного отдыха. Обе новинки созданы на базе небольших фургонов NV200 и NV300, при этом первый может быть оснащен электрической силовой установкой.

Nissan представил электромобиль для путешествий

Оборудование автомобилей включает превращающиеся в кровать задние сиденья, отсек с кухней, где есть холодильник, раковина и газовая конфорка. Сегмент крыши раскладывается таким образом, что там можно оборудовать дополнительное спальное место.

Nissan представил электромобиль для путешествий

Электрический Nissan NV200-e комплектуется "зеленым" агрегатом от хэтчбека Leaf мощностью 109 л.с. и блоком аккумуляторов на 40 киловатт-часов. Без подзарядки автомобиль способен проехать от 200 до 300 километров.

Что касается NV300, то такой фургон оснащается 1,6-литровым дизельным мотором, доступным в нескольких стадиях форсировки: от 95 до 145 лошадиных сил. Ранее стало известно, что компания Nissan собирается полностью отказаться от дальнейшей разработки агрегатов на "тяжелом топливе" и сконцентрируется на "зеленых" технологиях.

Источник: Autonews

 

 
 
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Компания Nissan представила на Мадридском автосалоне два автомобиля, предназначенных для путешествий на природу и семейного отдыха. Обе новинки созданы на базе...
 
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