Nissan представил электромобиль для путешествий

Компания Nissan представила на Мадридском автосалоне два автомобиля, предназначенных для путешествий на природу и семейного отдыха. Обе новинки созданы на базе небольших фургонов NV200 и NV300, при этом первый может быть оснащен электрической силовой установкой.





Оборудование автомобилей включает превращающиеся в кровать задние сиденья, отсек с кухней, где есть холодильник, раковина и газовая конфорка. Сегмент крыши раскладывается таким образом, что там можно оборудовать дополнительное спальное место.





Электрический Nissan NV200-e комплектуется "зеленым" агрегатом от хэтчбека Leaf мощностью 109 л.с. и блоком аккумуляторов на 40 киловатт-часов. Без подзарядки автомобиль способен проехать от 200 до 300 километров.

Что касается NV300, то такой фургон оснащается 1,6-литровым дизельным мотором, доступным в нескольких стадиях форсировки: от 95 до 145 лошадиных сил. Ранее стало известно, что компания Nissan собирается полностью отказаться от дальнейшей разработки агрегатов на "тяжелом топливе" и сконцентрируется на "зеленых" технологиях.

Источник: Autonews