Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий и начинает расследование

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий, сообщила журналистам пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

"Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов, произведенной крупными белорусскими предприятиями. Нитраты были обнаружены при очередном лабораторном контроле", - сказала она.

В частности, нитраты найдены в питьевом ультрапастеризованном молоке, произведённом на ОАО "Минский молочный завод №1", "Данон Пружаны", ГП "Молочный гостинец", Солигорском филиале ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". Кроме того, их нашли в питьевом стерилизованном молоке Нарочанского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и в пастеризованном молоке ПУП "Оршанский молочный комбинат".

По техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается.

"Согласно мнению ряда экспертов, нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущении свертывания) ультрапастеризованного молока". - сказала Ю.Мелано .

В связи с этим Россельхознадзор принял решение о проведении собственного расследования для изучения причин остаточного количества нитратов в молоке и молочной продукции.