ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий и начинает расследование

07.06.2018 09:14 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий, сообщила журналистам пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

"Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов, произведенной крупными белорусскими предприятиями. Нитраты были обнаружены при очередном лабораторном контроле", - сказала она.

В частности, нитраты найдены в питьевом ультрапастеризованном молоке, произведённом на ОАО "Минский молочный завод №1", "Данон Пружаны", ГП "Молочный гостинец", Солигорском филиале ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". Кроме того, их нашли в питьевом стерилизованном молоке Нарочанского филиала ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и в пастеризованном молоке ПУП "Оршанский молочный комбинат".

По техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается.

"Согласно мнению ряда экспертов, нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущении свертывания) ультрапастеризованного молока". - сказала Ю.Мелано .

В связи с этим Россельхознадзор принял решение о проведении собственного расследования для изучения причин остаточного количества нитратов в молоке и молочной продукции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий, сообщила журналистам пресс-секретарь службы Юлия Мелано. "Россельхознадзор крайне...
 
Новости дня
Новости разные
 
В минувшую пятницу на территории средней школы №1  г. Ветки имени А.А. Громыко прошёл экологический квест «Следопыт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика