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Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши
Троих граждан Германии и двоих поляков, потерявшихся на Эльбрусе в тумане и обратившихся за помощью, спасатели отыскали, поиск французов продолжается, сообщили в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии в четверг.
"В 02:35 группа туристов из трех человек, граждане Германии, были обнаружены на высоте 4750 метров над уровнем моря, спасатели спустили их на базу "Приют-11", где от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении. Также в ходе поисково-спасательных работ оказана помощь польской группе из двух человек по спуску на поляну Терскол.
"Состояние всех туристов стабильное, в медицинской помощи не нуждаются", - отмечается на сайте.
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Троих граждан Германии и двоих поляков, потерявшихся на Эльбрусе в тумане и обратившихся за помощью, спасатели отыскали, поиск французов продолжается, сообщили в...
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