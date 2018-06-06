Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши

Троих граждан Германии и двоих поляков, потерявшихся на Эльбрусе в тумане и обратившихся за помощью, спасатели отыскали, поиск французов продолжается, сообщили в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии в четверг.

"В 02:35 группа туристов из трех человек, граждане Германии, были обнаружены на высоте 4750 метров над уровнем моря, спасатели спустили их на базу "Приют-11", где от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении. Также в ходе поисково-спасательных работ оказана помощь польской группе из двух человек по спуску на поляну Терскол.