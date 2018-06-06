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ЗВР Беларуси за январь-май сократились на 5% до $6,9 млрд

07.06.2018 09:03 — Разное | Интерфакс  
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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня 2018 года составили $6 млрд 939,6 млн, сообщается в пресс-релизе Национального банка страны со ссылкой на предварительные данные.

На 1 января 2017 года ЗВР Беларуси составляли $7 млрд 315,3 млн. Таким образом, за январь-май резервы уменьшились на $375,7 млн, или на 5,1%.

По информации НББ, за май 2018 года резервы уменьшились на $98,5  млн (на 1,4%) после роста в апреле на $43,5 млн (на 0,6%).

НББ объясняет снижение резервов в мае плановым погашением внешних и внутренних обязательств правительства и Нацбанка в инвалюте на общую сумму порядка $331 млн. В апреле объем исполненных обязательств составил $332 млн. За пять месяцев исполнение валютных обязательств превысило $2,9 млрд.

Поддержанию уровня ЗВР в мае способствовало поступление инвалюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, привлечение средств от продажи на внутреннем рынке валютных облигаций  Нацбанка и Минфина, покупка валюты на биржевом рынке.

На начало 2018 года ЗВР Беларуси составляли $7,3 млрд, увеличившись в прошлом году на 48,5%, или на $2,4 млрд. НББ отмечал, что ускоренный рост ЗВР в прошлом году был связан с сформированием запаса, большая часть которого будет направлена на погашение валютных обязательств правительства в 2018 году.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, объем ЗВР на 1 января 2019 года должен составить не менее $6 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня 2018 года составили $6 млрд 939,6 млн, сообщается в пресс-релизе Национального банка страны со ссылкой на предварительные...
 
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