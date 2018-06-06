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Microsoft установила датацентр на дне моря

07.06.2018 08:33 — Разное | Интерфакс  
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Компания Microsoft создала подводный датацентр с 864 серверами, который использует морскую воду для эффективного охлаждения. Как пишет N+1 со ссылкой на сайт компании, датацентр затопили недалеко от побережья Шотландии и подключили к источнику питания и интернету через подводный кабель, соединяющий его с соседним островом.

Microsoft установила датацентр на дне моря

Высокопроизводительные сервера выделяют много тепла и его отведение требует существенных затрат — наряду с питанием самих серверов их охлаждение является одной из основных частей стоимости содержания датацентра. Для того чтобы снизить эти издержки, Microsoft несколько лет разрабатывает технологию небольших подводных датацентров, которые можно размещать недалеко от побережья и охлаждать их за счет окружающей воды.

В 2015 году компания испытала первый прототип такого датацентра, который разместили на дне океана недалеко от Калифорнии. Он был гораздо меньше по размеру и проработал на дне 105 дней. Тем не менее, испытания показали работоспособность концепции, и специалисты начали работать над новым прототипом.

Новый датацентр имеет гораздо больший размер, эквивалентный стандартному 40-футовому ISO-контейнеру, повсеместно используемому для перевозки грузов. Внутри расположены 12 серверных стоек, в которых суммарно установлено 864 сервера. К каждой стойке подведена труба, через которую пропускается морская вода, отводящая выделяемое серверами тепло.

Инженеры установили сервер на дне моря возле Оркнейских островов в Шотландии на глубине 35,5 метров. Он получает энергию для работы и доступ в интернет через подводный кабель, подключенный к береговой инфраструктуре. Специалисты будут отслеживать работу серверов, температуру и влажность внутри герметичного корпуса в течение 12 месяцев, чтобы определить экономическую состоятельность таких датацентров. Разработчики заявляют, что созданный ими прототип рассчитан на пять лет работы без необходимости в обслуживании.

 
 
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Компания Microsoft создала подводный датацентр с 864 серверами, который использует морскую воду для эффективного охлаждения. Как пишет N+1 со ссылкой на сайт компании,...
 
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