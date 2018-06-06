Отрубленная змеиная голова укусила жителя Техаса

Американец едва не умер после того, как его укусила отрубленная им же голова гремучей змеи.

Житель штата Техас работал в саду, как вдруг наткнулся на ядовитую гремучую змею длиной более метра. Мужчина отрубил ей голову и хотел выбросить останки, как вдруг голова животного укусила его.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, где ввели противоядие. Его жизнь удалось спасти, и сейчас он в стабильном состоянии.

Биологи отмечают, что даже отрубленная голова многих ядовитых змей сохраняет кусающий рефлекс, который может сработать через несколько часов после смерти животного.