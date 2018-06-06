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​Массачусетский технологический институт – на первой строчке рейтинга лучших вузов мира

07.06.2018 09:50 — Разное | ОНТ  
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Массачусетский технологический институт (MIT) из США возглавил рейтинг лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2019, куда вошла почти тысяча лучших вузов мира.

Следующие три вуза после лучшего MIT также расположены в США. Это Стэндфордский университет (2), Гарвардский университет (3) и Калифорнийский технологический институт (4).

Затем идут британские Оксфордский университет (5) и Кембриджский университет (6).

Стоит отметить, что единственный участник топ-7, не представляющий США или Великобританию, – Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха. Он расположен на седьмой строчке.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года. Оценка учебных заведений проводится по шести критериям. Среди них академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).

 
 
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Массачусетский технологический институт (MIT) из США возглавил рейтинг лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).
 
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