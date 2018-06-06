Умерла Кира Муратова

В Одессе на 84-м году жизни умерла режиссер и актриса Кира Муратова. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов: «Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...»

Муратова родилась в 1934 году в Румынии. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Она жила и работала в Одессе. Режиссерскую работу начала в 1962 году.

Фильм Муратовой «Долгие проводы» (1971) был запрещен в СССР и более 15 лет не выходил в прокат. Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется «Астенический синдром», завоевавший Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию «Ника» за лучший игровой фильм. Последними работами режиссера стали фильмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг». В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.