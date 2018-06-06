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life:) запустил тариф "Безлимит на всё" для тех, кто перейдет от других операторов
Мобильный оператор life:)
Ежемесячный платеж составляет 12,90 рублей первые 6 месяцев, далее — 16,9 рублей. Тарифом обязательно пользоваться 6 месяцев, чтобы получать скидку на абонентскую плату.
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Тарифом обязательно пользоваться 6 месяцев, чтобы получать скидку на абонентскую плату.
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