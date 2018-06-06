Под Могилевом водитель Iveco насмерть сбил кабана

На трассе Минск — Могилев в Белыничском районе водитель Iveco насмерть сбил кабана. Животное внезапно выскочило на дорогу, сообщили в ОГАИ Белыничского РОВД.





ДТП произошло в ночь на 7 июня. За рулем Iveco был 35-летний житель Шклова. Кабан внезапно выскочил на трассу примерно в 20-ти километрах от Могилева, избежать столкновения водителю не удалось.

Животное погибло, автомобиль получил механические повреждения. Водитель в аварии не пострадал.