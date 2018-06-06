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Под Могилевом водитель Iveco насмерть сбил кабана
На трассе Минск — Могилев в Белыничском районе водитель Iveco насмерть сбил кабана. Животное внезапно выскочило на дорогу,
ДТП произошло в ночь на 7 июня. За рулем Iveco был 35-летний житель Шклова. Кабан внезапно выскочил на трассу примерно в 20-ти километрах от Могилева, избежать столкновения водителю не удалось.
Животное погибло, автомобиль получил механические повреждения. Водитель в аварии не пострадал.
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Животное внезапно выскочило на дорогу.
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